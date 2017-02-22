Сергей Шойгу: На Западе еще не вырос зверь, который может указывать медведю

Британский министр обороны Майкл Фэллон недавно назвал Россию «медведем» и запретил совать «лапы в Ливию». Фэллону бы стоило знать, что медведи подчиняться не любят. Тем более каким-то британским кошкам. Об этом ему напомнил уже наш министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу подхватил «звериную тему» своего британского коллеги и, следуя его логике, определил Великобританию в семейство кошачьих (кто не помнит, у них на гербе лев).

«Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы», — подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что у них (на Западе) еще не вырос такой зверь, который мог бы указывать медведю, что делать. С этим сложно не согласиться. Когда, наконец, там запомнят, что Россия – независимое (а не «незалежное») государство, которое может само решать, где и кому помогать? Старая привычка Запада думать, что они пишут правила для всего мира. Старая и давно уж устаревшая. Такое могло прокатить в 90-е, когда наш «медведь» еще был в спячке. Но уж никак не сейчас.