Сирия: Гибель российских солдат в Хомсе от рук англо-американских наёмников

ВВС Сирии нанесли серьезный урон связанной с ИГИЛ группировке Джунд Аль-Акса в пригороде Идлиба и Хамы. Сирийские боевые самолеты уничтожили скопление боевиков возле населенного пункта Хан Шейхун, а также конвой террористов возле города Морек, уничтожив по меньшей мере 30 боевиков и 16 единиц боевой техники, включая танки.



Хан Шейхун и Морек были ранее в этом месяце захвачены Джунд Аль-Аксой в ходе череды боев с Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль Каиды) и другими боевиками так называемой «умеренной оппозиции». Однако, сообщается о том, что в настоящий момент Джунд Аль-Акса заключила перемирие с Хаят Тахрир Аш-Шам – коалицией группировок террористов во главе с Джебхат Фатех Аш-Шам – чтобы уйти в провинцию Ракка, перейдя трассу Итрия-Ханассер.



Сообщалось о боях между сирийской армией и Хаят Тахрир Аш-Шам в населенных пунктах Даят Аль-Ассад и Сук Аль-Джибс к западу от Алеппо. Правительственные силы, предположительно, попытались захватить блок-пост Аль-Сура в населенном пункте Даят Аль-Ассад. Ситуация остается напряженной.



200 боевиков сложили оружие и покинули город Сергая возле Дамаска. Как только эвакуация боевиков будет окончательно закончена, город перейдет под полный контроль армии.



Так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС или, другими словами, те же бойцы курдских отрядов народной самообороны – YPG) при поддержке американских ВВС и спецназа отбили у террористов ИГИЛ деревни Аль-Ферар, Кассар, Терфавия и Сабах Аль-Хейр в пригороде Ракки. Кроме того, отряды СДС атаковали подконтрольные ИГИЛ территории населенных пунктов Моха и Телль Шаир.



Минобороны России сообщило 20 февраля о том, что в результате подрыва автомобиля в Сирии погибли 4 российских военнослужащих и еще 2 получили ранения. Согласно заявлению подрыв был совершен в то время, когда колонна сирийских войск возвращалась в Хомс из авиабазы Тияс.