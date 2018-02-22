Стали известны подробности убийства 35-летнего шансонье в Москве



Перед смертью шансонье Петр Гара просил у приятелей деньги, а за день до смерти сообщил подруге, что ему нужно срочно уехать из Москвы. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

О проблемах музыканта рассказали несколько его знакомых. «Проблемы у него были какие-то. Он просил у меня денег. То, что его убили, — это точно», — отметила подруга Гары Светлана Погосян.

Другая знакомая шансонье певица Афина Делиониди сообщила, что артист в последнее время обращался ко многим с просьбой одолжить ему денег.

Отмечается, что за день до смерти он отменил запланированное выступление и сказал коллеге, что ему необходимо срочно вылететь в Краснодар.

О смерти Гары стало известно 19 февраля. Источник «Ленты.ру» в силовых структурах рассказал, что музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток. Его тело с ножевыми ранениями обнаружено в ванной комнате в съемной квартире. Труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения и не позволило распространиться трупному запаху.

В убийстве Гары заподозрили гомосексуала, с которым шансонье проживал в съемной квартире.



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