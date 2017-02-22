Украина: глобалисты могут поставить на радикалов и хаос

Чем Украина отличается от Ирака, Ливии и Сирии, где Запад уже «построил демократию»?

Редко бывает, когда хочется согласиться и даже поддержать украинских националистов. Если они верят в то, что Россия воюет с Украиной и оккупировала её территорию, то никаких торгово-экономических отношений с «государством-агрессором» действительно быть не может. Потому по-своему правы националисты, когда блокируют транспортное сообщение с «оккупированным» Донбассом и не позволяют доставлять столь необходимый украинской энергетике уголь-антрацит. Только представьте, чтобы во время Великой Отечественной войны нацистская Германия получала из Советского Союза нефть и зерно, а взамен поставляла машины и оборудование. Фантастика? А на Украине реальность. Соответственно — о какой войне России и Украины говорят некоторые неадекватные политики на Украине?

Теоретически Киеву требуется либо прекращать из всех щелей кричать о «российской агрессии», либо рвать все связи с агрессором. Однако с этим существуют проблемы. Миллионы украинцев работают в России, и за счёт заработанных рублей выживают их семьи. Российские банки являются частью украинской финансовой системы, и прекращение их работы её обрушит. В конце концов, энергетика «незалежной» зависит от поставок из «оккупированного» Донбасса угля-антрацита, без которого обойтись трудно. Только попробуй полностью заблокируй сотрудничество с Россией, как Украина через несколько месяцев взорвётся стихийным бунтом.

2 / 4 Националисты были основной движущей силой государственного переворота

Уверен, националисты отдают себе отчёт, какие последствия вызовут транспортная блокада и полный разрыв связей с Россией. Однако они также понимают, что Порошенко использует столь «странную войну» как повод для удержания власти и, соответственно, для личного обогащения. Действительно ужасная «зрада» произошла на Украине. Националисты были основной движущей силой государственного переворота, но во власть большинство из них не попало. Их попросту использовали и кинули олигархи как последних «лохов». Более того, вышло так, что всем им теперь приходится «проливать кровь» в Донбассе за тех, кто их кинул. Впрочем, разве только их? Вся Украина состоит из таких «лохов».

В преддверии празднования «перемоги» евромайдана и последующей за ней «зрады» в Киеве состоялись массовые беспорядки. В первый день сторонники блокады Донбасса собрали не более тысячи человек, которые для начала решили заблокировать администрацию президента. Безуспешно. На следующий день на майдане Незалежности прошло малолюдное вече, на котором собравшиеся требовали от власти прекращения торговли с оккупантами. Третий день блокировали Верховную раду Украины. Скромно вышло. Киевский обыватель не поддержал бунтарей. Оно и понятно.

Во-первых, после переворота Пётр Порошенко сделал большинство СМИ настолько «свободными», что призывать к бунту против него никто не рискует. Понимают работники пера и клавиатуры, что за этим последует. Если не компетентные органы проведут отрезвляющую беседу, то активисты-патриоты голову оторвут. Быть битым за свободу слова украинский журналист не любит. Без мощной информационной поддержки майдан организовать сложно.

Во-вторых, СМИ предупредили украинцев о том, что из-за блокады могут начаться веерные отключения электроэнергии и проблемы с обогревом квартир. Премьер-министр Гройсман по этому поводу даже ввёл режим чрезвычайного положения в энергетике. Простые украинцы, конечно, не питают особой любви к Порошенко, но не могут допустить, чтобы из-за каких-то «блокадников» мёрзли их дети. Они ведь не в Донбассе живут, который можно «морозить»?

В-третьих, три года назад каждый «восставший» против режима Януковича знал, что шансы отправиться с евромайдана на тот свет равны нулю. Сейчас такая уверенность отсутствует. Нет госпожи Нуланд с вкусным печеньем, нет грозных окриков из Вашингтона о недопустимости применения силы против протестующих. Западные СМИ не интересует происходящее на Украине, а, значит, нет клоунов, которым наденут на голову кастрюли и дуршлаги. Спектакля ради создания картинки для западного обывателя больше не будет. Перестреляют всех кастрюлеголовых и забудут о них.

Повторения майдана образца 2004 и 2014 годов уже не будет. Единственной силой, способной выйти против Порошенко, являются националисты-бандеровцы. Поддержать их открыто, даже для циничных и беспринципных западных политиков, не с руки. К примеру, как может руководство Польши поддержать наследников тех, кто организовал геноцид польского народа во время Второй мировой войны?! Без западной помощи переворот с многомесячными скачками под гимн Украины невозможен.

За блокадой транспортного сообщения в Донбассе и беспорядками в Киеве может стоять кто угодно. Политическая и финансово-экономическая ситуация на Украине зашла в глухой угол и требует развязки. Порошенко нужен предлог, чтобы разоружить банды националистов. Они представляют угрозу его власти. Кроме того, этого требуют Минские соглашения, на выполнении которых настаивают Берлин и Париж. Если в украинских хатах начнут отключать свет и заметно похолодает, то население поддержит репрессии против «патриотов».

3 / 4 © ИА REGNUM Националисты vs Порошенко

Противники Порошенко мечтают занять его место и «рулить» страной в своих интересах. Им также выгодно посредством блокады вынудить Порошенко репрессировать «патриотов», а потом обвинить его в антиукраинской деятельности. По сути, все они реализуют ранее озвученный киевскими властями «План Шатун». Разумеется, действуют они не по указке Москвы и лично Владимира Путина, а по собственной инициативе и в своих интересах. Все хотят власти и ради её захвата готовы дестабилизировать ситуацию в стране. Единственное, чего они не учитывают, так это того, что ситуация в регионах может выйти из-под контроля Киева, и события начнут развиваться по никем не предполагаемому сценарию. Однако разве когда-нибудь на Украине об этом думали?

Впрочем, когда я предположил, что Запад не будет поддерживать очередной переворот на Украине, то умолчал о том, что эта поддержка может быть оказана неофициально. Порошенко не справился с задачей втягивания России в конфликт на Украине. А ведь совершенно точно его приводили к власти не ради процветания корпорации «Рошен». Столь же очевидно, что и «витрину демократии и капитализма» из Украины никто не собирался делать. Её даже из крохотных республик Прибалтики не раскошелились сделать! Таким образом, единственной возможностью нагадить России посредством Украины является превращение её в зону хаоса. Ничего другого из «незалежной» уже не выйдет.

4 / 4 Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

Панов-атаманов, мечтающих «помахать шашкой» и заработать на том свой «золотой запас», на Украине навалом. Оружия на руках боевиков добробатов — десятки тысяч. Стволов, находящихся на руках у представителей силовых органов, — ещё больше. Инициировать столкновения между разными вооружёнными группировками достаточно просто. Конфликт между Западом и Востоком Украины никуда не делся. От войны всех против всех сдерживает худо-бедно работающая государственная машина. Государственную машину можно сломать, конфликт — спровоцировать, и «незалежная» очень быстро превратится в зону анархии и хаоса. Что там дальше будет, «цивилизованное человечество» мало волнует. В конце концов, чем Украина отличается от Ирака, Ливии и Сирии, где Запад уже «построил демократию»?

Впрочем, в самом хитром плане западных стратегов всегда есть один изъян. Они совершенно не знают того, как и когда на их действия может отреагировать Владимир Путин. Потому наши заклятые партнёры проворонили Крым, проиграли битву за Сирию, а вместо разваливающейся «страны-бензоколонки» за три года получили сверхдержаву, без которой ни один вопрос в мире решить невозможно. Потому даже на националистической Украине всех нас могут ожидать неожиданные сюрпризы. В конце концов, продажность украинских патриотов хорошо известна, и среди них неожиданно могут найтись «агенты Москвы», которые прикроют проект «Майдан».