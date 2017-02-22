В Абакане Гран-при конкурса патриотической песни «Полигон-2017» завоевала Маргарита Утробина

Награду солистке вокальной студии «Голос будущего» за исполнение песни «Белый танец» Маргарите Утробиной вручил в АДМе глава города Николай Булакин.

Вчера в Абаканском дворце молодёжи прошёл финал XXII открытого городского конкурса патриотической песни «Полигон-2017». Традиционно финальный концерт, в котором приняли участие около 20 солистов, прошел при полном аншлаге. Член конкурсного жюри, народная артистка Хакасии, композитор Татьяна Шалгинова такой повышенный зрительский интерес к конкурсу объяснила тем, что репертуар исполняемых произведений наполняет душу самым высоким чувством – чувством патриотизма. Настоящим открытием конкурса стало выступление Маргариты Утробиной с песней «Белый танец». Девушка артистично передала лирический образ героини, всю глубину ее личной драмы. Все участники финала конкурса «Полигон-2017» награждены дипломами и памятными медалями, сообщается на сайте городской мэрии.

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