В Абакане Гран-при конкурса патриотической песни «Полигон-2017» завоевала Маргарита Утробина

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Награду солистке вокальной студии «Голос будущего» за исполнение песни «Белый танец» Маргарите Утробиной вручил в АДМе глава города Николай Булакин.

Вчера в Абаканском дворце молодёжи прошёл финал XXII открытого городского конкурса патриотической песни «Полигон-2017». Традиционно финальный концерт, в котором приняли участие около 20 солистов, прошел при полном аншлаге. Член конкурсного жюри,  народная артистка Хакасии, композитор Татьяна Шалгинова такой повышенный зрительский  интерес к конкурсу объяснила тем, что репертуар исполняемых произведений наполняет душу самым высоким чувством – чувством патриотизма. Настоящим открытием конкурса стало выступление Маргариты Утробиной с песней «Белый танец». Девушка артистично передала лирический образ героини, всю глубину ее личной драмы.  Все участники финала конкурса «Полигон-2017» награждены дипломами и памятными медалями, сообщается на сайте городской мэрии.

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