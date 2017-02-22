к записи В Абакане откроются сразу две выставки хакасских мастеров

Комментарии к записи В Абакане откроются сразу две выставки хакасских мастеров отключены

Комментарии к записи В Абакане откроются сразу две выставки хакасских мастеров отключены

1 марта в 15 часов в фойе выставочного зала Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева состоится открытие республиканской выставки-конкурса работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Тореен чирiм» (Родина моя) и выставка работ творческого объединения «Нить творчества» - «Искусство современных женщин».

На экспозиции «Тореен чирiм» будут представлены изделия мастеров в возрасте от 16 лет и старше из керамики, кожи, меха, бересты, а также резьба и роспись по дереву, лоскутное шитьё, вышивка, вязание. Художники-любители представят свои работы – живопись и графику. Экспозиция «Искусство современных женщин» посвящена Международному женскому дню 8 Марта на ней будут представлены более 200 изделий выполненных крючком, спицами, вышивка, бисероплетение, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







