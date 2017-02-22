В Абаканском зоопарке посетители могут выбрать самое мужественное животное

Отдать свой голос за тигра, льва, медведя, волка или другого питомца республиканского Центра живой природы желающие смогут с 23 по 26 февраля. Итоги акции сотрудники зоопарка опубликуют на своём сайте 27 февраля.

С 23 по 26 февраля посетители смогут выбрать и проголосовать за «Самое мужественное животное зоопарка». На входе будет установлен специальный ящик для голосования. В День защитника Отечества Абаканский зоопарк проводит акцию: 23 февраля мужчины, предъявившие ,военный билет, имеют право посетить зоопарк бесплатно. В 11.00 пройдут показательные кормления обезьян, енотов, лис. С 11.00 до 13.00 для детей и взрослых будут организованы мастер-классы по прикладному творчеству. В это же время для самых любознательных подготовлена игра «Мы идем по зоопарку», сообщается на сайте Центра живой природы.

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