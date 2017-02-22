В Белгородской области расследуют вопиющий случай медицинской халатности

Служебную проверку ведут в больнице, где, предположительно, во время операции хирурги забыли в теле пациентки метровый кусок марли. С тех пор женщина чувствовала себя очень плохо, постоянно обращалась к врачам, но понять причину смогли только сейчас.

Разворачивая марлевую ткань, Юлия Хаустова сама не может поверить: салфетка метр в длину находилась в ее теле почти два года. Все это время она была причиной невыносимой боли.

От мучений женщину избавили в одной из клиник Воронежа. Результаты операции по удалению кисты удивили как врачей, так и саму пациентку. Диагноз, указанный в документах при выписке – «инородное тело малого таза». Руководство воронежской больницы этот факт подтверждает, но от официального комментария воздерживается.

«Я очнулась, и мне сказали: никакой кисты у вас не было, а была большущая салфетка. Два года я не знала, от чего мне лечиться. А потом я была в шоке. Два года непонятно, что делала. У меня такой стресс был. Оказалось, кто-то просто забыл салфетку», - рассказывает Юлия Хаустова.

В преступной халатности Юлия обвиняет медиков старооскольской городской больницы номер два. В январе 2015 года женщину доставили сюда на скорой помощи. В гинекологическом отделении ей провели экстренную операцию. Именно во время нее, уверена Юлия, доктора и забыли ту салфетку. Это было первое в ее жизни хирургическое вмешательство. Ранее без особых осложнений родила двоих детей, планировали с мужем третьего. Теперь врачи советовали с этим повременить. Через шесть дней пациентку отпустили домой, как написано в документах: «с улучшениями».

После операции пациентка чувствовала себя только хуже. Почти год Юлия находилась под наблюдением – медики долго не могли понять истинную причину постоянно боли. В итоге врачи поставили диагноз – кистозное образование больших размеров. Юлия опять оказалась на операционном столе, но уже в другой больнице. Однако во время второй по счету операции оставленную ранее салфетку в теле пациентки не заметили.

Медики Старого Оскола на снимках УЗИ видели странное образование в организме. Но после вмешательства оно никуда не исчезло. Когда, наконец, причина долгих болей была обнаружена, Юлия пыталась поговорить с докторами второй городской больницы. По ее словам, медики от общения отказались. Тогда их пациентка обратилась в правоохранительные органы и в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб.

Но пока с выводами в самой больнице все же не спешат. Каким образом салфетка оказалась в теле женщины, сейчас выясняют и сотрудники областного Департамента здравоохранения, и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Впрочем, руководство больницы соглашается: случай - вопиющий. И если он подтвердится, ответственность понесет вся операционная бригада.

«Счет салфеток ведется в обязательном порядке. Операция не заканчивается до тех пор, пока оперирующая бригада не убедится в том, что счет салфеток, материалов и инструментариев сошелся», - заверил заместитель главного врача по медицинской части городской больницы №2 г. Старого Оскола Алексей Чубарев.

За два года здоровье Юлии было серьезно подорвано. Ей поставили новый диагноз – мощный спаечный процесс. Ее сумочка больше напоминает аптечку – необходимо постоянно принимать лекарственные препараты, пожизненно соблюдать строгую диету. И главное - медики категорически запрещают Юлии рожать.