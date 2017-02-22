В Черногорске пенсионерке предъявили счёт на 65 тысяч рублей за несуществующую горячую воду

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура защитила жилищные права пожилой женщины в суде.

В доме, где проживает бабушка, отсутствует централизованное горячее водоснабжение, на приборах отопления в её квартире не установлены водоразборные краны, поэтому забор горячей воды из системы отопления не осуществлялся. Однако ООО «ТеплоРесурс» с сентября 2013-го по октябрь 2016-го систематически выставляла женщине счета на услугу. Всего организация незаконно затребовала более 65 тысяч рублей.

Черногорский городской суд в феврале удовлетворил исковые требования прокурора, предъявленные в защиту жилищных прав пенсионерки, и признал действия ресурсоснабжающей организации «ТеплоРесурс» незаконными. Собственнице жилья должны провести перерасчёт, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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