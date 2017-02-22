В головной для FIAC компании AtlasCopco назначен новый президент

Матс Рамстрем был назначен президентом и исполнительным директором Atlas Copco AB, и вступит в должность 27 апреля 2017. Он заменит Ронни Летен (Ronnie Leten), который покидает свой пост после восьми лет работы.

Матс Рамстрем станет 12-м президентом и генеральным директором группы компаний Atlas Copco (в которую, как флагман подразделения AirDivision, входит компания FIAC) с момента основания компании в 1873 году.

Матс Рамстрем с компанией Atlas Copco с 1988 года. Он занимал различные должности в сфере продаж, сервиса, маркетинга и общего управления в секторе Industrial Technique (промышленной техники) компании. В настоящее время он старший исполнительный вице-президент и президент сектора Industrial Technique (промышленной техники). Он также является членом совета Permobil Holding AB и CIBE Lifts AB. Матс Рамстрем родился в 1965 в Швеции. Он получил степень MBA в Соединенном Королевстве (Великобритания). "Я хотел бы поблагодарить Ронни за фантастический прогресс Atlas Copco за время его работы в качестве генерального директора," сказал Ханс Строберг (Hans Stråberg), председатель совета директоров компании Atlas Copco AB. "Группа компаний стала сильнее, чем была когда-либо. Мы получили улучшенный фокус на клиента и устойчивый бизнес услуг в каждом направлении. Кроме того, компания Atlas Copco получила новое направление вакуумной техники.". Ронни Летен выйдет из совета директоров компании Atlas Copco AB, и передаст текущую позицию на годовом общем собрании 26 апреля 2017 года.

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