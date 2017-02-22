В Крым начали прокладывать скоростную дорогу: какой будет трасса «Таврида»

Первый участок федеральной трассы «Таврида» заложили в среду в Крыму. От точки начала строительства до самого моста еще десять километров. С этой точки дорожники начали работу сразу в двух направлениях – и в сторону будущего моста, и вглубь полуострова.

Трасса «Таврида» пройдет вдали от поселков с большим числом жителей, в обход населенных пунктов и заповедных мест Крыма. Главным достоинством дороги станут скоростные характеристики, разогнаться можно будет до 140 километров в час. Это показатель, который соответствует дорогам первой категории.

Это будет четырехполосная скоростная магистраль с разделительными барьерами. Для безопасности на всем протяжении предусмотрено наружное освещение. Трасса пройдет через весь полуостров: Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай. Самой западной точкой дороги станет Севастополь.

Параллельно с укладкой дорожного полотна и установкой знаков для водителей на участках строительства вешают еще и веб-камеры, чтобы за возведением федеральной трассы все желающие могли следить в режиме реального времени. Первые кадры с этих камер сегодня начали транслироваться в Интернете.

А в Керченском проливе готовятся к возведению главного элемента моста – 35-метровой судоходной арки. Под ней беспрепятственно смогут курсировать любые, даже самые крупногабаритные суда. Вместе с вводом в эксплуатацию Крымского моста начнется движение и по дороге «Таврида». Единый путь из материковой России в самое сердце Крыма будет открыт уже в следующем году.