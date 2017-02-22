В Перми русский умелец собрал дома терминатора Т-800

Пермский программист Александр Осипович распечатал с помощью 3D-принтера и собрал у себя дома модель терминатора Т-800 из фильма Джеймса Камерона. Терминатор умеет определять свое положение в пространстве, двигает головой и даже пытается говорить.

Идея создания такой модели пришла к Александру еще в детстве, после просмотра фильма "Терминатор". В 2009 году, во время учебы в университете, молодой человек начал писать программу для управления будущим роботом. Всего им было создано несколько версий такой программы, написанных на языке Visual Basic, сообщает ProPerm.

В 2013 году в рамках конкурса изобретателей Александр связался с компанией Google и получил от нее подробный чертеж робота Т800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов.

В том же году умелец приобрел 3D-принтер и приступил к распечатке частей терминатора из пластика. Работа была закончена неделю назад. Робот пока не способен полноценно передвигаться, но может двигать головой. Чтобы пермский терминатор встал на ноги, необходимы более мощные сервоприводы.

Робот умеет определять свое положение в пространстве с помощью гироскопов. Еще машина обучена отвечать на вопросы, получая информацию в интернете. Терминатор также способен к самообучению, накапливая знания в процессе диалога.