В Хакасии добровольцы будут искать обломки метеорита

Космопоиск намерен собрать частички космического тела, упавшего 6 декабря 2016-го в районе между деревней Богословка, селом Сизая и посёлком городского типа Черёмушки.

Энтузиасты уверяют, у экспедиции нет коммерческих целей. Если обломки метеорита обнаружат, их сначала отправят на анализ, а затем подарят местному музею. Поисковики планируют приступить к работам в Хакасии этой весной, сообщается на сайте kosmopoisk.org.

– Для экспедиции практически всё готово, – рассказал координатор объединения "Космопоиск" Вадим Чернобров. – Необходимый минимум добровольцев уже есть, но люди желающие принять участие в поисках продолжают писать со всей страны. Посмотрим, каким составом отправимся в Хакасию.

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