В Хакасии погода подарит защитникам Отечества оттепель и сильный ветер

23 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег. Возможно усиление ветра.

Гидрометцентр Хакасии предупреждает, что 23 февраля на территории республики ожидается усиление юго-западного ветра 15-18м/с. В регионе возможен небольшой и умеренный снег, местами мокрый.температура воздуха составит +1,+6°, оттепели, местами до -7º. В Абакане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха +1,+3°. На автодорогах сохранится гололедица.

Также синоптики предупреждают, что 23-27 февраля в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау лавиноопасно. 24-25 февраля по республике: Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, усиление до 12 м/с, температура воздуха ночью -15,-20º, местами -5,-10º, днём 0,+5º, местами до -7º. В столице: переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью -15,-17º, днём -0,-2°. На дорогах гололедица.

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