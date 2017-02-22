В Хакасии прошла акция для школьников «Мужские профессии»

В преддверии праздника 23 февраля служба занятости населения республики провела профориентационную акцию, посвященную «Мужским профессиям» — военнослужащий, судебный пристав, пожарный, электрогазосварщик, каменщик, слесарь.

В Бейском районе школьники встретились с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Канзычаковым и Сергеем Лютиковым и узнали об их работе из первых уст. Ученики кадетского класса Таштыпской средней школы прошли по зданию пожарной части, где увидели работу диспетчера, боевой пожарный автомобиль с оборудованием, применяемым при тушении огня. Перед ребятами Усть-Абаканского района выступил директор молодежного ресурсного центра Сергей Сериков, который рассказал ребятам о престиже и возможностях получения военных профессий в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов на военную службу. В Боградском районе для ребят из школы-интерната были проведены профориентационные игры и викторины, в ходе которых школьники подробно познакомились с профессиями автомеханик, электрогазосварщик, тракторист, каменщик, слесарь. Школьникам Черногорска старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Павел Бешметов рассказал о критериях отбора граждан на службу по призыву, о льготах, предоставляемых военнослужащим.

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