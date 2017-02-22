В Хакасии руководители силовых ведомств проверяли меткость в стрельбе из пистолета

Соревнования организовало Хакасское региональное отделение общества «Динамо» к Дню защитника Отечества.

Участникам первенства нужно было поразить мишень десятью выстрелами с 25 метров. Здесь безоговорочным победителем стал председатель Абаканского гарнизонного военного суда Константин Миронов с результатом в 92 очка.

В командном зачете победу одержали сотрудники ФСО в Хакасии. Второе место заняла команда МВД по республике. На третьем месте команда Абаканского гарнизона ВС РФ. Все победители получили дипломы и кубки. Руководители силовых ведомств показали высокий уровень владения пистолетом, подавая при этом достойный пример своим подчиненным.

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