В Хакасии школьник пытался покончить с собой из-за пачки сигарет

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трагедию, которая могла случиться в Таштыпском районе, предотвратили родственники ребёнка.

20 февраля подросток у себя дома предпринял попытку совершить суицид. Поводом к поступку послужила ссора с отцом. Мужчина узнал, что сын купил пачку сигарет. Сейчас школьнику оказана необходимая помощь. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе, условия, в которых воспитывается несовершеннолетний, его взаимоотношения с родителями и другими членами семьи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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