В Хакасию штормовой ветер принесёт осадки

Сегодня в горной местности республики пройдет сильный снег.

Как сообщает Хакасский гидрометцентр, усилится юго-западный ветер до 15-18 м/с, а местами до 24 м/с. Резкое потепление до плюсовых температур в дневное время способствует гололедице и снежному накату на автодорогах. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня: обрыв линий электропередачи и линий связи, падение слабо закрепленных конструкций, повреждение кровель, нарушение движения рейсовых автобусов, увеличение количества ДТП.

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