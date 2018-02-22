Владимир Путин успокоил пенсионеров

Российский президент Владимир Путин был вынужден выступить с официальным комментарием по поводу будущего пенсионной системы в РФ. Глава государства пошел на такой шаг из-за информационных выпадов, которые отличаются крайней степенью скептицизма.

Владимир Путин заверил нынешних и будущих пенсионеров в том, что государство продолжит исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Таким образом он опроверг домыслы некоторых экономистов о том, что в стране в будущем попросту не будет денег на выплату пенсий и социальных пособий.

Глава государства вместе с этим признал имеющиеся проблемы, которые мешают жить пенсионерам. В частности, он указал на то, что зачастую цены в том или ином регионе растут быстрее, чем повышается пенсий. Путин призвал искоренить подобную несправедливость. Он заверил нуждающихся граждан в том, что никаких резких движений в пенсионной сфере предприниматься не будет.

Напомним, в последнее время в России участились разговоры о том, что ряду категорий пенсионеров навсегда отменят пенсии. Пикантности этой ситуации добавил бывший руководитель Минфина Алексей Кудрин. Он высказывался в том духе, что государство вскоре не сможет выплачивать пенсии своим гражданам. В связи с этим он призвал без промедления принимать решение о повышении пенсионного возраста, так как в противном случае денег на всех пенсионеров не хватит.

Власти РФ оперативно опровергли эти сообщения Кудрина. Они сослались на текущий бюджет, в котором предусмотрено исполнение социальных обязательств в полном объеме. В обозримой перспективе никаких существенных ограничений в этом плане не предполагается.

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