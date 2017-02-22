Захарченко: После указа Владимира Путина спрос на паспорта ДНР вырос в десятки раз!

Количество заявлений на получение паспорта Донецкой народной республики после признания РФ документов жителей Донбасса возросло в десятки раз, и до такой степени, что возникла необходимость задействовать дополнительные мощности для производства бланков.

Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала критической, количество заявлений возросло в десятки раз, и сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей", — заявил Захарченко.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В документе уточняется, что мера действует до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил ранее, что в тексте указа "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что указ о признании паспортов ЛНР и ДНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями.

Ранее в ДНР уже предположили, что число желающих получить паспорт ДНР может значительно увеличиться на фоне указа президента России о признании документов республик Донбасса.

"Сегодня у нас не приемный день, однако, судя по количеству звонков, ожидаем увеличения желающих получить паспорт ДНР в два раза", — рассказал глава миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.