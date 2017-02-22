Жуликоватые фирмочки Вексельберга прокуратура пытается заставить работать

В январе после аварии на ТЭЦ-1 без тепла на несколько суток остались более 75 тысяч человек

Правоохранительные органы Пензенской области пытаются через суд принудить компанию ОАО "Т Плюс теплосеть Пенза" к ремонту теплосетей. Прокуратура региона направила в суд иск с требованием заменить участки тепловых сетей общей протяженностью более 5,5 км, первое судебное заседание состоится 2 марта, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Пензенской области по связям со СМИ Светлана Артамонова.

"Иск к теплосетевой компании подала прокуратура Октябрьского района города Пензы, действуя в интересах неопределенного круга лиц, пострадавших от многочисленных прорывов на тепловых сетях после аварии на ТЭЦ-1 в январе 2017 года, когда без тепла на несколько суток остались более 75 тысяч жителей Пензы", - сказала Артамонова.

Она пояснила, что комплексная проверка ПАО "Т Плюс" и ее дочерней компании ОАО "Т Плюс теплосеть Пенза" выявила, что участки трубопроводов, на которых происходили прорывы, были введены в эксплуатацию еще в 1967-1991 годах. Однако их замена не производилась, в программу капитального ремонта на 2017 год они также не были включены.

Принудить к капремонту

Сейчас в причинах аварии на пензенской ТЭЦ-1 разбираются сразу несколько структур: прокуратура, следователи СУ СК РФ и специалисты Нижневолжского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда. Под пристальным вниманием проверяющих оказались программы капитального и текущего ремонта сетей, формирования тарифов и реального расходования заложенных в них средств на модернизацию и ремонт объектов теплоснабжения. Прокуратура Пензенской области требует заменить и отремонтировать все трубопроводы с истекшим сроком эксплуатации.

О том, что отопительный сезон в городе находится под угрозой, было известно еще в самом его начале. По данным мэрии Пензы, в сентябре 2016 года износ городских магистральных сетей компании "Т Плюс теплосеть Пенза" составлял свыше 80%. Городские власти начиная с августа 2016 года неоднократно обращались в прокуратуру области с требованием заставить ПАО "Т Плюс" провести надлежащую подготовку к пуску тепла.

"В администрации города Пензы имеются данные о многочисленных разрывах на тепловых сетях, эксплуатируемых ПАО "Т Плюс", что приводит к срыву отопительного периода в городе Пензе", - сообщал мэр Пензы Виктор Кувайцев прокуратуре в сентябре 2016 года, когда при запуске системы теплоснабжения произошло несколько порывов и без тепла остались чуть более 100 домов Пензы.

Были выявлены и другие нарушения. Администрация Пензы неоднократно фиксировала снижение температуры теплоносителя в отопительных приборах многоквартирных домов. По данным чиновников, это было с вязано с "несоблюдением организацией ПАО "Т Плюс" температурного графика качественного регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии". В результате больше половины жителей города не получали тепла: по данным мэрии, температура теплоносителя в квартирах горожан была на 17-25 градусов ниже, чем по норме. Однако, как отметили в мэрии, руководство ПАО "Т Плюс" никак не отреагировало на письма.

Несмотря на все выявленные нарушения, в ноябре прошлого года комиссия Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Пензенской области выдала Пензе паспорт готовности к работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 годов. Такой же паспорт получило и ПАО "Т Плюс". Но 26 января в результате аварии на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах Пензы.

После новой коммунальной аварии 1 февраля, когда на территории ТЭЦ-1 лопнула труба диаметром 800 мм, без тепла остались 206 многоквартирных домов, четыре школы, восемь детсадов и две больницы.

Аварии в Саратове

Крупные аварии на сетях "Т Плюс" происходят и в других городах Приволжского федерального округа, в том числе в Саратове. 16 декабря 2016 года здесь без тепла остались жители 57 многоквартирных домов. Из-за аварии на теплотрассе в зону отключения попали 3 школы, детский сад, круглосуточный стационар психоневрологического диспансера, детская поликлиника, отделение станции переливания крови.

Сроки устранения протечек постоянно переносились, в итоге тепло было подано в дома лишь спустя сутки. А отопление в отдельных зданиях появилось спустя трое суток, так как за время отключения успели пострадать и внутридомовые системы.

25 января 2017 года в Саратове в центре города провалился асфальт. Как выяснялось, это случилось из-за течи трубопровода - чтобы ее ликвидировать, пришлось не только отключить отопление в 18 домах и двух больницах, но и ограничить движение общественного транспорта. 1 февраля деформация магистрального трубопровода стала причиной отключения теплоснабжения в Саратове еще 23 жилых домов и 3 детских садов.

Долги и износ

В самой компании ПАО "Т Плюс" считают, что провести полноценный ремонт сетей и замену изношенных коммуникаций в городах можно лишь при условии погашения долгов управляющих компаний, которые копятся с 2011 года. "Задолженность от жителей на данный момент в Саратовской области составляет 4,4 млрд рублей, из них только по Саратову 3,7 млрд рублей. И ежегодно долг возрастает примерно на 5%, что существенно затрудняет модернизацию сетей и подготовку к отопительному сезону", - рассказала журналистам и. о. директора Саратовского филиала компании Ирина Данилова.

Мешают долги ремонту и в Пензенской области. "Причиной, по которой невозможно провести объемный и качественный ремонт, являются неплатежи. Задолженность перед филиалом "Пензенский" ПАО "Т Плюс" по состоянию на 1 ноября 2016 года составляет 1 млрд 144 млн 741 тыс. рублей", - утверждает руководитель пензенского филиала компании Александр Суслов.

По словам руководства пензенского филиала теплоснабжающей компании, на ремонт при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года было выделено 138 млн рублей, в 2017 году на эти мероприятия запланировано чуть больше 200 млн. При этом в компании не уточняют, какая сумма требуется, чтобы заменить все сети, срок эксплуатации которых истек.

Выход из тупика

По мнению региональных властей, проблемы теплоснабжения можно решить лишь на уровне округа или федерации, если заставить монополистов из ПАО "Т Плюс" провести комплексную модернизацию инженерных сетей. Иначе уже через несколько лет власти и сами потребители в ПФО будут вынуждены искать меры, которые позволят уйти от централизованной поставки ресурсов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве заявил, что власти будут действовать через силовиков, чтобы принудить компании к модернизации сетей. "Если не понимают, будем действовать через правоохранительные органы, принуждая к выполнению законодательства. Вкладывать средства в ремонт и содержать коммунальное хозяйство в надлежащем виде собственникам объектов ЖКХ необходимо", - приводит слова Белозерцева его пресс-служба.

Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, комментируя ситуацию с теплоснабжением городов Поволжья зимой 2017 года, заявил, что необходимо тщательно и комплексно проанализировать работу всех компаний, которые владеют коммунальной инфраструктурой. Полпред уточнил, что это совместная работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов. "Это всегда работа комплексная: контрольно-надзорные органы анализируют и выявляют, а правоохранительные расследуют и пресекают", - пояснил он.

Бабич также добавил, что чаще всего проблемы связаны с недостаточностью инвестиций в инфраструктуру и с недобросовестной эксплуатацией. "А что такое недофинансирование, скажем, инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону? Это, как правило, сопровождается либо выводом средств, либо их неэффективным использованием, либо привлечением их на какие-то иные цели, мошенническими схемами, умышленным воровством", - отметил полпред.