Американка в шоке от воспитания по-русски: Женщинам по всему миру следовало бы поучиться у русских!

Таня Майер переехала в Россию из США в 90-х. Выучила язык и отправилась Москву покорять. Все у Тани сложилось относительно удачно: высокооплачиваемая работа, романтические отношения... Но, длилось это недолго: когда мужчина узнал о беременности, он предпочел просто скрыться. Так она и стала матерью-одиночкой в России и получила бесценный опыт, как оказалось годами позднее. Прошло время, Таня вышла замуж, родила еще двоих детей и переехала в Европу, но ее опыт воспитания ребенка в Москве был таким запоминающимся и полезным, что она решила написать о нем книгу под названием «Shapka. Babushka. Kefir. Как воспитывают детей в России».

Как вы оказались в России, сколько времени здесь провели и часто ли сюда приезжаете?

Я изучала русский язык и экономику в Университете Джорджтауна в Вашингтоне. После выпуска я год работала на Уолл-стрит и в какой-то момент сказала своему начальнику, что хочу поехать в Москву.

Я задержалась здесь на 8 лет — в 2008 переехала к мужу в Лондон. Сейчас мы живем в Вене, но я стараюсь приезжать в Москву хотя бы раз в год: мне нравится наблюдать за тем, как меняется город.

Как вы решили написать книгу о своем опыте? Что вас так сильно зацепило в русском материнстве?

Я очень рада, что написала эту книгу. Я не журналист и не писатель, но мне нравится собирать информацию, анализировать ее и писать. Как-то раз одна из моих московских подруг добавила меня в секретную группу русских мам в фейсбуке (многие из них жили в Москве, но часть была размазана по всему миру).

Тогда я поделилась с группой идеей книги и спросила у девушек, согласятся ли они рассказать мне о своем опыте материнства. Они отреагировали с большим энтузиазмом, и я приступила к работе. У меня сложилось ощущение, что женщины, с которыми я говорила, получали большое удовольствие от того, что делились своим опытом — возможно, потому, что в России принято серьезно относиться к материнству. Вероятно, я была первым человеком, который попросил их проанализировать, как именно они воспитывают детей и почему. Разговаривать с девушками было очень классно.

Чем вообще русское материнство отличается от европейского и американского?

Мне кажется, что русские мамы — где бы они ни жили: в Нью-Йорке, Москве или Париже — очень серьезно относятся к своему родительству.

И в то же время такое вовлечение в родительство не мешает им находить время на себя. Русские женщины — не жертвы материнства, они им наслаждаются. Они не боятся просить помощи: в моей книге многие главы посвящены няням и бабушкам, потому что в России принято воспитывать детей вместе и полагаться на помощь разных людей. В США есть мамы, которые работают из дома, они сосредоточены на карьере, поэтому пользуются помощью извне: мамы планируют жизнь своих детей, но эти планы претворяют в жизнь другие люди. Есть и другой тип американских мам, домохозяек. Они воспринимают материнство как спорт, и интересы их детей часто замещают все прочие потребности — мне кажется, это не слишком здоровая тенденция. А вот русские женщины умудряются совмещать все: они любящие матери и жены, хорошие подруги, они находят время заботиться о себе. Русские мамы поддерживают друг друга и реже осуждают чужой выбор. И, конечно, они абсолютно не ленивые.

То, как в России устроен декретный отпуск — это скорее гуманно или глупо?

О, это очень гуманно! У меня, как я уже рассказывала, не было декретного отпуска, но это было мое собственное решение: я не хотела лишаться высокой позиции и хорошей зарплаты. В США стандартный отпуск по уходу за ребенком — 6 недель. Американские мамы работают до 40 недели беременности, рожают и возвращаются к работе через полтора месяца, будучи вынужденными оставлять детей в яслях — няни стоят очень дорого и далеко не все могут себе их позволить. Это ужасная реальность, с которой сталкивается большая часть работающих матерей в США.

В европейских странах декрет длится максимум 12 месяцев — это, конечно, мечта по сравнению с американской системой.

Что вы думаете о российских детских садах?

Мой сын был слишком маленьким для детского сада, когда мы жили в Москве.

В книге я пишу о том, что такой выбор — это именно российская особенность: в Европе и США существуют определенные стандарты образования, которые поддерживает государство и общество и которых стараются придерживаться почти все родители. А мне кажется, что способов воспитания должно быть много и разных, потому что все дети разные. В России мне попадались дети, которые до семи лет не ходили ни в какие дошкольные учреждения, и были при этом очень умными и хорошо социализированными.

Какие суеверия местных мам и пап показались вам милыми, а какие дикими?

Я люблю логику, поэтому суеверия вообще кажутся мне чем-то неразумным. Больше всего меня веселит местная идея о том, что холодные напитки (особенно со льдом) могут спровоцировать ангину или высокую температуру. Еще меня очень смешат российские мамы, вроде моей прекрасно образованной подруги Сони, которые не стригут волосы во время беременности.

Как вы считаете, какие российские традиции родительства хорошо бы внедрить повсюду, а от каких лучше отказаться совсем?

Здоровое питание, частые прогулки с детьми, раннее приучение к горшку — это те тренды российского родительства, которым стоило бы поучиться всей планете. Но все копировать я бы не стала: бывают дни, когда можно выходить на улицу без шапки, а еще, мне кажется, человечество прекрасно выживает без нескольких курсов детского массажа.

Так как в России воспитывают детей? Хорошо или плохо?

Очевидно, я предвзята, раз написала на эту тему целую книгу. Но в целом: да, в России очень хорошо воспитывают детей! Русские мамы проводят столько времени, обдумывая свои решения, читая книги, изучая информацию, задавая вопросы и анализируя собственные действия, вкладывают столько душевных сил в свое материнство! Женщинам по всему миру следовало бы у них этому поучиться. К сожалению, в Европе и США до сих пор существует представление о русских женщинах как о странных гламурных существах с длинными красными ногтями.