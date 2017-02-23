17-летняя Диана Шурыгина прокляла гостей студии «Пусть говорят»

21 февраля в эфир вышла очередная часть шоу «Пусть говорят», посвященная жертве насилия, 17-летней Диане Шурыгиной. На этот раз в студию передачи пришли папа девушки и мама 21-летнего Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы. Напомним, что молодой человек не считает себя виновным и утверждает, что девушка сама согласилась на интим.

В интервью журналистам Сергей рассказал, что отец Дианы вымогал у него деньги. «Через два месяца написали на меня заявление с целью выгоды. Отец начал просить миллион рублей, говорил: „Я к вам в деревню приеду“. Сказал, что есть предложение», — признался молодой человек. Половину суммы отец девушки хотел потратить на лечение ее нервного срыва,а оставшуюся часть потратить на психиатрическую лечебницу, в которой Диану признали невменяемой,и они смогли бы забрать заявление на Сергея.

Сергей призвал прекратить травлю Дианы в Интернете. Также молодой человек рассказал,какие выводы он сделал из этой ситуации: «Больше приобрел, чем потерял. Когда мне убрали пять лет, я понял, что у меня есть друзья, хорошая семья — сестра, мама, папа,на свете есть справедливость, безвыходных ситуаций не бывает. Будьте очень аккуратны,алкоголь и вечеринки не всегда заканчиваются хорошо. Следите за своим поведением и будьте благоразумны во всем».

Ведущий Андрей Малахов вспомнил о другом молодом человеке по имени Влад, который получил год условного заключения за сожительство с несовершеннолетней Дианой. Влад не приехал на шоу, но прислал в редакцию передачи письмо, в котором поведал, как Диана рассказывала ему в переписке о своих молодых людях, про интимную связь с ними, про неоднократное употребление алкоголя и наркотиков. Влад заявил, что позже против него сфабриковали дело и обвинили в интимной связи с несовершеннолетней.

Не выдержав критику экспертов в студии, Диана вышла из себя. «Вы все нелюди! Я желаю,чтобы с вашими детьми точно так же поступали. Ненавижу вас, что б вы все сдохли!» — кричала девушка.

Гости шоу призвали обе семьи поставить точку в конфликте, а Андрей Малахов попросил Диану сказать, какой урок она вынесла из этой ситуации. «Не быть наивными, не доверять знакомым, не пить», — ответила девушка.

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