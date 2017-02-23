23 февраля салют в Москве запустят с 16 площадок

23 февраля, в День защитника Отечества, в Москве устроят традиционный праздничный салют. Залпы будут осуществлены с 16 площадок, а начнется фейерверк в 9 вечера. Работать будут 72 салютные установки — всего они произведут 10 000 выстрелов. Купол каждого из салютов достигнет 300-метрового диаметра. В запусках и поддержании порядка задействуют пятьсот военнослужащих.

«Изюминкой» фейерверков станет то, что для создания шумового эффекта одновременно с салютными залпами прозвучат холостые выстрелы из пушек времен Великой Отечественной — задействуют 18 орудий ЗИС-3.

В качестве главных площадок обозначены Поклонная гора и Воробьевы горы. Также в списке точек для салютов, например, ВДНХ (между Сельскохозяйственной ул. и северными воротами, берег Алтуфьевского пруда в Лианозово, В Измайловском парке — площадка у Серебряно-Виноградного пруда, и другие.

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