Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко", - говорится в сообщении. Союз кинематографистов России выразил соболезнования родными и близкими актера.

Советский и российский актёр театра и кино Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, «Школа современной пьесы».

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