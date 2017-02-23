Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко", - говорится в сообщении. Союз кинематографистов России выразил соболезнования родными и близкими актера.

Советский и российский актёр театра и кино Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, «Школа современной пьесы».

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