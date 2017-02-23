Блины, лучшие рецепты: на молоке, с дырочками, пошаговые рецепты блинов

Вкусные блины это главное угощение и главный символ недели- масленицы. Мы с вами уже готовили блины на масленицу, отметил rsute.ru. Но блинов много не бывает. Сотни способов печь блины только в России, а сколько в мире? На масленицу ели конечно не одни только блины, а и оладьи, мы тоже готовили их уже, и пироги, и вареники, и много чего вкусного. Чтобы земля была плодородной, урожай богатый, а жизнь счастливая.

Не будем уходить от традиций и начнём.

Как приготовить блины на молоке ? Рецепты блинов на молоке с фото пошагово

Начнём мы с вами с теста. Тесто имеет громадное значение. От него зависит какие получатся блины. Хотя и густое, и жидкое, и с добавками, и без, каждое вкусно по своему. Ну а дальше несколько рецептов с видео приготовления блинов.

Тесто для блинов

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Молоко — 3 стакана

Мука — 2,5 стакана

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Растительное масло — 4 ст.л.

Приготовление:

1. Разбиваем яйца в глубокую ёмкость.

2. Всыпаем столовую ложку сахара, половину чайной ложки соли.

3. Вливаем четыре столовых ложки растительного масла.

4. Вливаем три стакана молока. Всё это взбиваем миксером.

5. Взбили молоко с яйцами, постепенно добавляем муку. Первый стакан можете высыпать сразу, только сначала вмешайте муку вручную, не включая миксер, иначе мука может полететь у вас как пепел из вулкана, по всей кухне. Как только вся мука намокнет, можете включать миксер и понемножку добавлять муку из второго стакана.

6. После того как всыпали второй стакан, проверьте консистенцию теста. Если жидковатое, потихонечку добавляйте оставшуюся муку, всё время проверяя, не достаточно ли уже. У вас может уйти и вся мука и меньше чуть-чуть.

7. Подобрали консистенцию теста, примерно как средней густоты сливки, или как очень жидкая магазинная сметана, оно должно не выливаться из ложки, а легко стекать, литься, ну и вперёд, жарить.

Чтобы у вас всё получилось!

Видео — Как легко и быстро приготовить тесто для блинов

Это конечно для студентов, но вдруг пригодится.

Классический рецепт блинов на молоке

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл.

Яйца – 2 шт, стало известно интернет-порталу rsute.ru.

Пшеничная мука – 1,5 стакана (250-300 гр.)

Сахар – 2 — 3 ст. ложки.

Соль – 1/2 ч. ложки.

Разрыхлитель или сода-1/3 ч. ложки

Растительное масло – 3-4 ст. ложки

Ванильный сахар — 1/2 ч.л.

Приготовление:

1. В глубокую посуду разбиваем яйца.

2. Солим.

3. Добавляем сахар. Всегда добавляйте сахар по вкусу. Любите сладкое, можно больше, не любите, меньше.

4. Заливаем грамм 100-150 молока, размешиваем.

5. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель. Если вы будете фаршировать блины капустой, грибами, икрой и т.д., ванильный сахар не нужен. Да и такого кладите меньше.

6. Начинаем добавлять муку. Муку обязательно перед этим просеиваем. высыпаем постепенно, порциями грамм по 50. Муку размешиваем и добавляем следующую порцию всё время помешивая смесь. Таким образом всыпьте грамм 200. Хорошо размешайте. У нас получилось густое тесто.

7. Разбавляем тесто молоком. Понемногу наливаем молоко и мешаем и снова доливаем, и снова мешаем.

8. Теперь потихонечку, понемножку добавляем муку постоянно помешивая.

9. Выливаем оставшееся молоко. Хорошо размешиваем, чтобы не было никаких комочков. На 500 г. молока у нас ушло 300 г. муки. Получилась отличная консистенция .

10. Вливаем четыре ложки растительного масла. Отставляем тесто в сторону, минут на 30. Чтобы, как говорится, подышало.

11. Тесто готово.

12. Сковороду ставим на огонь сильно разогреваем и смазываем растительным маслом.

13. Половником наливаем тесто на сковородку, не набирайте полный половник, наливайте тесто подняв сковороду от плиты наклоняя и поворачивая, чтобы ровно распределилось тесто.

14. Обжариваем блин с одной стороны, примерно 1,5-2 минуты. Смотрите как появится коричневый ободок.

15. Переворачиваем и жарим также со второй стороны. Блин снимаем со сковородки и кладём на тарелку. Хорошо сразу же смазать его растопленным, топлёным коровьим маслом. Второй блин кладём на первый. Так и продолжаем, пока не закончится тесто.

16. Ну вот мы и напекли горку блинов. С такого количества теста, получилось 15 блинов.

Подавайте на стол с мёдом, вареньем, сметаной и и.д.

Приятного аппетита!

7 секретов вкусных блинов

Муку обязательно просеивайте

Жидкие продукты – молоко, яйца, добавляйте в муку, а не наоборот

Молоко и яйца должны быть комнатной температуры

В тесто обязательно добавьте растительное масло

Перед жаркой, дайте тесту постоять 20 минут

Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с толстым дном

Тесто наливайте небольшими порциями, ровно распределяя его тонким слоем

Начнем с традиционного рецепта, всеми любимых блинов

Тонкие с дырочками блины на молоке – рецепт пошаговый с фото

Вкусные, нежные блины – тонкие с дырочками, просто объедение

Необходимые для выпечки ингредиенты

Отмеряем литр молока, наливаем в кастрюлю и на медленном огне подогреваем, главное, чтобы оно не было ледяным, иначе блины будут плохо переворачиваться

Разбиваем в миску два яйца

Добавляем 40 г сахара (2 столовые ложки)

Всыпаем две щепотки соли и половину чайной ложки соды

Все хорошо перемешиваем, благодаря соде блины получаются с красивыми дырочками

В яйца добавляем 4 – 5 столовые ложки растительного масла и еще раз перемешиваем

Отмеряем 300 мл теплого молока, вливаем в миску и перемешиваем

Засыпаем 260 г муки и замешиваем тесто

Однородное густое тесто разводим оставшимся молоком, тесто должно получиться похожим не сливки, оставляем его на 15 – 30 минут при комнатной температуре, тесто станет однородным и блины при переворачивании не будут рваться

На большой огонь ставим сковородку, лучше всего выпекать блины на чугунной сковороде, смазываем ее растительным маслом.

На раскалившуюся сковородку выливаем немного теста, и поворачивая ее по оси, распределяем тесто по всей поверхности сковородки

Как только края блина зарумянятся, его можно смело переворачивать

Вторая сторона зарумянилась, снимаем его на тарелку, в сковороду наливаем второю порцию теста

Блины жарятся очень быстро и на довольно сильном огне, первый блин обязательно попробуйте на вкус, чтобы подкорректировать количество соли и сахара

Пошаговый рецепт приготовления вкусных тонких блинов на молоке

Готовим тонкие блинчики на молоке, нежные, вкусные – пальчики оближешь

Для приготовления возьмите данный перечень продуктов

В миску вбиваем три яйца, в них всыпаем сахар

Добавляем соль, и перемешиваем все венчиком

Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем, получится очень густое тесто

В него заливаем молоко, и вымешиваем до однородности всей массы

Добавляем воду, еще раз все замешиваем, должно получиться жидкое тесто

В него заливаем растительное масло – наше тесто готово

Наливаем небольшое количество теста на раскаленную сковородку и обжариваем с двух сторон

Перекладываем готовые блины на тарелку и промазываем сверху сливочным маслом

Кушать блины можно со сметаной, медом, вареньем.

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