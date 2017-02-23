Блины, лучшие рецепты: на молоке, с дырочками, пошаговые рецепты блинов
Вкусные блины это главное угощение и главный символ недели- масленицы. Мы с вами уже готовили блины на масленицу, отметил rsute.ru. Но блинов много не бывает. Сотни способов печь блины только в России, а сколько в мире? На масленицу ели конечно не одни только блины, а и оладьи, мы тоже готовили их уже, и пироги, и вареники, и много чего вкусного. Чтобы земля была плодородной, урожай богатый, а жизнь счастливая.
Не будем уходить от традиций и начнём.
Как приготовить блины на молоке ? Рецепты блинов на молоке с фото пошагово
Начнём мы с вами с теста. Тесто имеет громадное значение. От него зависит какие получатся блины. Хотя и густое, и жидкое, и с добавками, и без, каждое вкусно по своему. Ну а дальше несколько рецептов с видео приготовления блинов.
Тесто для блинов
Ингредиенты:
Яйца — 3 шт.
Молоко — 3 стакана
Мука — 2,5 стакана
Сахар — 1 ст.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Растительное масло — 4 ст.л.
Приготовление:
1. Разбиваем яйца в глубокую ёмкость.
2. Всыпаем столовую ложку сахара, половину чайной ложки соли.
3. Вливаем четыре столовых ложки растительного масла.
4. Вливаем три стакана молока. Всё это взбиваем миксером.
5. Взбили молоко с яйцами, постепенно добавляем муку. Первый стакан можете высыпать сразу, только сначала вмешайте муку вручную, не включая миксер, иначе мука может полететь у вас как пепел из вулкана, по всей кухне. Как только вся мука намокнет, можете включать миксер и понемножку добавлять муку из второго стакана.
6. После того как всыпали второй стакан, проверьте консистенцию теста. Если жидковатое, потихонечку добавляйте оставшуюся муку, всё время проверяя, не достаточно ли уже. У вас может уйти и вся мука и меньше чуть-чуть.
7. Подобрали консистенцию теста, примерно как средней густоты сливки, или как очень жидкая магазинная сметана, оно должно не выливаться из ложки, а легко стекать, литься, ну и вперёд, жарить.
Чтобы у вас всё получилось!
Видео — Как легко и быстро приготовить тесто для блинов
Это конечно для студентов, но вдруг пригодится.
Классический рецепт блинов на молоке
Ингредиенты:
Молоко – 500 мл.
Яйца – 2 шт, стало известно интернет-порталу rsute.ru.
Пшеничная мука – 1,5 стакана (250-300 гр.)
Сахар – 2 — 3 ст. ложки.
Соль – 1/2 ч. ложки.
Разрыхлитель или сода-1/3 ч. ложки
Растительное масло – 3-4 ст. ложки
Ванильный сахар — 1/2 ч.л.
Приготовление:
1. В глубокую посуду разбиваем яйца.
2. Солим.
3. Добавляем сахар. Всегда добавляйте сахар по вкусу. Любите сладкое, можно больше, не любите, меньше.
4. Заливаем грамм 100-150 молока, размешиваем.
5. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель. Если вы будете фаршировать блины капустой, грибами, икрой и т.д., ванильный сахар не нужен. Да и такого кладите меньше.
6. Начинаем добавлять муку. Муку обязательно перед этим просеиваем. высыпаем постепенно, порциями грамм по 50. Муку размешиваем и добавляем следующую порцию всё время помешивая смесь. Таким образом всыпьте грамм 200. Хорошо размешайте. У нас получилось густое тесто.
7. Разбавляем тесто молоком. Понемногу наливаем молоко и мешаем и снова доливаем, и снова мешаем.
8. Теперь потихонечку, понемножку добавляем муку постоянно помешивая.
9. Выливаем оставшееся молоко. Хорошо размешиваем, чтобы не было никаких комочков. На 500 г. молока у нас ушло 300 г. муки. Получилась отличная консистенция .
10. Вливаем четыре ложки растительного масла. Отставляем тесто в сторону, минут на 30. Чтобы, как говорится, подышало.
11. Тесто готово.
12. Сковороду ставим на огонь сильно разогреваем и смазываем растительным маслом.
13. Половником наливаем тесто на сковородку, не набирайте полный половник, наливайте тесто подняв сковороду от плиты наклоняя и поворачивая, чтобы ровно распределилось тесто.
14. Обжариваем блин с одной стороны, примерно 1,5-2 минуты. Смотрите как появится коричневый ободок.
15. Переворачиваем и жарим также со второй стороны. Блин снимаем со сковородки и кладём на тарелку. Хорошо сразу же смазать его растопленным, топлёным коровьим маслом. Второй блин кладём на первый. Так и продолжаем, пока не закончится тесто.
16. Ну вот мы и напекли горку блинов. С такого количества теста, получилось 15 блинов.
Подавайте на стол с мёдом, вареньем, сметаной и и.д.
Приятного аппетита!
7 секретов вкусных блинов
Муку обязательно просеивайте
Жидкие продукты – молоко, яйца, добавляйте в муку, а не наоборот
Молоко и яйца должны быть комнатной температуры
В тесто обязательно добавьте растительное масло
Перед жаркой, дайте тесту постоять 20 минут
Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде с толстым дном
Тесто наливайте небольшими порциями, ровно распределяя его тонким слоем
Начнем с традиционного рецепта, всеми любимых блинов
Тонкие с дырочками блины на молоке – рецепт пошаговый с фото
Вкусные, нежные блины – тонкие с дырочками, просто объедение
Необходимые для выпечки ингредиенты
Отмеряем литр молока, наливаем в кастрюлю и на медленном огне подогреваем, главное, чтобы оно не было ледяным, иначе блины будут плохо переворачиваться
Разбиваем в миску два яйца
Добавляем 40 г сахара (2 столовые ложки)
Всыпаем две щепотки соли и половину чайной ложки соды
Все хорошо перемешиваем, благодаря соде блины получаются с красивыми дырочками
В яйца добавляем 4 – 5 столовые ложки растительного масла и еще раз перемешиваем
Отмеряем 300 мл теплого молока, вливаем в миску и перемешиваем
Засыпаем 260 г муки и замешиваем тесто
Однородное густое тесто разводим оставшимся молоком, тесто должно получиться похожим не сливки, оставляем его на 15 – 30 минут при комнатной температуре, тесто станет однородным и блины при переворачивании не будут рваться
На большой огонь ставим сковородку, лучше всего выпекать блины на чугунной сковороде, смазываем ее растительным маслом.
На раскалившуюся сковородку выливаем немного теста, и поворачивая ее по оси, распределяем тесто по всей поверхности сковородки
Как только края блина зарумянятся, его можно смело переворачивать
Вторая сторона зарумянилась, снимаем его на тарелку, в сковороду наливаем второю порцию теста
Блины жарятся очень быстро и на довольно сильном огне, первый блин обязательно попробуйте на вкус, чтобы подкорректировать количество соли и сахара
Пошаговый рецепт приготовления вкусных тонких блинов на молоке
Готовим тонкие блинчики на молоке, нежные, вкусные – пальчики оближешь
Для приготовления возьмите данный перечень продуктов
В миску вбиваем три яйца, в них всыпаем сахар
Добавляем соль, и перемешиваем все венчиком
Добавляем просеянную муку и тщательно перемешиваем, получится очень густое тесто
В него заливаем молоко, и вымешиваем до однородности всей массы
Добавляем воду, еще раз все замешиваем, должно получиться жидкое тесто
В него заливаем растительное масло – наше тесто готово
Наливаем небольшое количество теста на раскаленную сковородку и обжариваем с двух сторон
Перекладываем готовые блины на тарелку и промазываем сверху сливочным маслом
Кушать блины можно со сметаной, медом, вареньем.
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