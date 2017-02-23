Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн проводят зажигательные каникулы на Гавайях

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн проводят зажигательные каникулы на Гавайях

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн вместе уже более 10 лет, но страсть между ними не только не утихает, а, напротив, разгорается с новой силой. Убедиться в их любви папарацци смогли на днях, когда запечатлели "зажигательный" отдых звезд на Гавайях.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн проводят романтические каникулы на Гавайях
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях

Ченнинг и Дженна весело проводили время вдвоем, бегая по пляжу и догоняя друг друга. Не обошлось и без танцевальных поддержек и бросков в океан, наблюдать за которыми - одно удовольствие. Здесь же, на Гавайях, пара отпраздновала и День святого Валентина, о чем Дженна сообщила в Instagram:

Просыпайся и засыпай с открытым сердцем, и благодари вселенную за новый день, проведенный в любви. Надеюсь, что все чувствуют любовь в День святого Валентина.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях
Дженна Дьюэнн на Гавайях
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн на Гавайях
Дженна Дьюэнн на Гавайях

Напомним, что Татум и Дьюэнн познакомились в 2006 году на съемках музыкальной мелодрамы "Шаг вперед". В 2009-м они поженились, а 31 мая 2013-го на свет появился первенец пары. Счастливые родители назвали дочку Эверли Элизабет Мэйзелл Татум.

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