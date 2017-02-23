Как великий актер Алексей Петренко стал «неправильным украинцем»

На неделе с 16 по 22 февраля украинскую региональную прессу интересовало, что даст блокада Донбасса. Но вначале о человеческой реакции, которая отличает нас, граждан России, от их, как бы граждан соседней как бы страны. Умер Алексей Петренко. Великий артист. Мы вспомнили его роли, его актерскую игру. А что вспомнили в соседней как бы стране эти?

«Сіверщина» (Чернигов): «Умер выдающийся украинец, так и оставшийся хохлом. 22 февраля 2017 скоропостижно скончался выдающийся актер, украинец Алексей Петренко. Среди более чем 80 кинокартин, снятых с его участием, немало фильмов, связанных с Украиной. Он, в частности, сыграл Богдана Хмельницкого в украинской ленте «Черная рада». Но главная его роль, которая принесла славу — роль Распутина… Алексей Петренко родился 26 марта 1938 в селе Чемер Козелецкого района Черниговской области. Жил в Чернигове. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. С 1961 года по распределению Алексей Петренко попал в Запорожский музыкально-драматического театра имени Щорса, где проработал два года. С 1963 по 1964 год он выходил на сцену Донецкого областного русского драматического театра в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр «им. Ленсовета». С 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Зрители МХАТа могли наслаждаться игрой Алексея Петренко с 1978 года. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле «Серсо». В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра «Школа современной пьесы». С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького. Талантливый человек, он так и не стал украинцем, остался в маске московской имперской пропаганды. Вот его слова: «Хочу поехать на родину, на Украину… Хочу подышать их нынешним воздухом, увидеть, почувствовать, какая там жизнь. Но скажу вам: пока у власти на Украине бандеровцы и галичане — толку не будет. Они очень свирепые люди, я это с детства знаю…». Слышите — «их теперешним воздухом»? Он талантливо слышит, что сегодня и воздух стал в Украине другим — не советским, не русским, а таки украинским. И в Чемере, под Козельцом, с детства знает бандеровцев и галичан, ага. Талантливо играл на сцене, а здесь так соврал! Правда, может знал по пропаганде… Покойся с миром, земляк! Бог вам судья!».

Критическая ситуация, связанная с предстоящим в марте понижением зарплат в театрально-концертных учреждениях Днепропетровщины, сложилась только в нашем регионе, утверждает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции 21 февраля в Доме Союзов представители днепровских театров и других учреждений культуры. В других городах — например, соседнем с нами Запорожье — местные власти и повысили минимальные зарплаты до 3200 гривен, и сохранили имеющиеся надбавки. Согласно украинскому законодательству, заслуженные артисты Украины имеют прибавки к зарплатам в размере 25% от окладов, народные — 50%. «Снятие надбавок практически уравнивает зарплаты тех, кто имеет определенные достижения в искусстве, и начинающих артистов, — уверен заслуженный артист Украины, актер театра им. Т. Шевченко Виктор Гунькин. — Вряд ли это можно считать справедливым решением».

Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма поделился своими опасениями насчет того, что произойдет спустя несколько недель, если блокада поставок угля на Украину не прекратится, пишет «Новый день» (Запорожье). «Есть некоторые дефицитные для подконтрольной территории Украины марки угля. Такие как антрациты и коксовый уголь. Из-за дефицита антрацита остановятся несколько электростанций. Как только это произойдет, возникнет дефицит мощности в системе. Это означает, что нужно будет совершать веерные отключения. Если этого не сделать, то возможен развал энергосистемы страны, когда вся Украина сидит в темноте, без света и тепла», — прогнозирует Ростислав Шурма. По словам промышленника, из-за прекращения поставок железной руды на Донбасс, остановятся несколько заводов, которые зарегистрированы на территории Украины и платят ей налоги — например, Алчевский и Енакиевский меткомбинаты. Что же касается «Запорожстали», то руководитель этого предприятия уверен, что оно будет не первым, кто почувствует на себе следствия блокады. Но ощутит их через неделю после предприятий Донбасса. «Потому что возникнет общий дефицит кокса в системе, который компенсировать невозможно. Возникнет дефицит электроэнергии в системе, который тоже компенсировать невозможно за счет атомных станций и возобновляемых источников электроэнергии. Его можно будет компенсировать через несколько месяцев, если привезти из Южной Африки уголь. В конце-концов, с России. Потому что реальный источник энергии, кроме этих территорий — это Россия. И в итоге от этой блокады выиграет, к сожалению, только Россия», — заявил Шурма. По его словам, блокада ударит по каждому украинцу, потому что они рискуют остаться без света, воды и тепла в своих домах. Потому что в доставке всех этих благ цивилизации в квартиры задействовано электричество.

Из-за блокады Донбасса Ровненская область может остаться без света, прогнозирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Около месяца продолжается экономическая блокада «временно оккупированных» территорий Донбасса. Активисты блокады во главе с народным депутатом Украины Семеном Семенченко и представителями ветеранов добровольческих батальонов «АТО» перекрыли железнодорожные сообщения, соединяющие «временно оккупированные» территориях Донбасса и Украины. В результате была остановлена поставка антрацитового угля на тепловые электростанции центральной части Украины. По мнению экспертов, такие действия «блокадников» могут привести к веерным отключениям электроэнергии по всей стране. Ведь электросистема страны является замкнутой, а потому при остановке одних электростанций возрастает нагрузка на другие. Это, в свою очередь, заставит работающие электростанции перераспределять произведенную электроэнергию. Так, по словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, блокада Донбасса может привести к веерным отключениям и проблем с теплоснабжением уже в течение месяца. В частности, если блокада «оккупированной территории» будет продолжаться, то в течение месяца на Украине иссякнут запасы энергетического топлива. О возможности введения веерных отключений говорят и в дирекции Ровненской атомной электростанции. Однако уверяют, что это будет происходить только в крайнем случае, энергетики будут делать все, чтобы этого не допустить. По словам Павла Павлишина, генерального директора Ровненской АЭС, «у нас единственная сбалансированная система энергоснабжения, и если где-то будут какие-то проблемы, то они будут иметь влияние на всю систему».

Будут ли отключать свет на Закарпатье из-за чрезвычайного положения в энергетике, задается вопросом «Mukachevo.net» (Мукачево). Из-за блокирования активистами поставок угля антрацитовой группы из зоны «АТО» веерные отключения электроэнергии могут распространиться по всей стране. На заседании кабинета министров Украины было принято распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии», фактически это значит введение чрезвычайного положения в энергетике. Причина — блокировка поставок угля специальной антрацитовой группы из «временно оккупированных» территорий Донбасса, на котором работают крупнейшие украинские ТЭС промышленных регионов: Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Как уже стало известно, на Украине официально введены чрезвычайные меры в сфере энергетики. Согласно распоряжению правительства, мероприятия продлятся до 17 марта включительно. Чрезвычайные меры предусматривают как временное отключение электроэнергии, так и ее аварийное отключение в любом регионе страны. Кстати, почти 3 года назад закарпатцев предупреждали о плановых отключениях света.

Украина позволяет России экспортировать антрацит, угрожая собственному населению веерными отключениями электроэнергии через торгово-экономическую блокаду «оккупированных территорий», сообщают «Волинські Новини» (Луцк). На железнодорожной станции «Изов», что находится в Волынской области возле польской границы, стоит шесть эшелонов с антрацитом, который экспортируется в Европу. Совместно с активистами мы отправились на железнодорожную станцию «Изов», чтобы убедиться в правдивости этой информации. Приехав на станцию, журналисты получили информацию, что там ждали приезда журналистов. На вопрос, есть ли на станции антрацит, который везут в Европу?, нам предоставили информацию о двух таких вагонах, которые «уходят» из города Зверева, находящегося в Ростовской области Российской Федерации. Товар прошел контроль на харьковской таможне и отправляется в Германию. Как нам объяснили, вагоны проходят Украину, потому что есть только один путь одного размера с Европой и вагоны не нужно «переобувать» на европейские рельсы. Походив по перрону, мы обнаружили еще шесть вагонов с твердым топливом, о которых нам не предоставили информации. На них были надписи: «РЖД (Российские железные дороги), СУЭК (Сибирская Угольная Энергетическая Компания)». Также в эшелоне были российские вагоны с бензолом. Что это, российский антрацит, добытый в Ростове, украинский из Донбасса и через границу переправленный в Россию и впоследствии экспортируется в Европу как российский — пока неизвестно. Однако непонятным остается одно: почему украинская власть позволяет России на собственной территории перевозить антрацит, находясь с ней в состоянии войны, и к тому же шантажировать украинское население веерными отключениями электроэнергии из-за блокады «временно оккупированных» территорий?

«Кормить оккупанта — это все равно, что давать ему оружие, которое он нацелит на тебя, рассказывает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). — Все это хорошо понимают, но украинское правительство три года усыпало бдительность граждан байками о незаменимости донбасских энергетических ресурсов и несчастных «наших» по ту сторону фронта. Под этим «гуманным» прикрытием «оккупированную» территорию Донбасса превратили в «черный оффшор», на котором невероятно обогащается новая хунта во главе с Порошенко. Впрочем, терпение украинцев взорвалось: 25 января Семен Семенченко, Владимир Парасюк и другие народные депутаты, ветераны «АТО», активисты и волонтеры начали блокаду железнодорожных перевозок через линию фронта. С первых дней среди участников блокады находится и глава фракции «Самопомощи» в Тернопольском областном совете, бывший военнослужащий разведывательной роты 128 отдельной горно-пехотной бригады Виталий Фидрин. О своей позиции относительно торговли на крови он рассказал в интервью. «Третий год продолжается война, которую украинская власть почему-то называет «АТО»: каждый день — обстрелы, каждый день — погибают наши ребята… А в это время ведется полномасштабная торговля с оккупированными территориями. Пока мы с ветеранами «АТО» не поехали на линию разграничения, даже представить не могли, какие обороты набрала торговля на крови. Когда мы воевали в 2014—2015 годах под Дебальцево, мимо нас за день проезжали по три-четыре грузовых автомобиля. Сейчас же после перекрытия первых двух ветвей железной дороги мы установили наблюдательный пункт на третьей мощной артерии товарооборота — пункте Ясиноватая-Константиновка, и выяснили, что за день там проезжают 28 поездов с грузом из Украины и столько въезжают на Украину. В эшелоне — по 50−60 вагонов. Масштабы торговли впечатляющие! Везут не только уголь для обеспечения наших ТЭС и ТЭЦ, как уверяет правительство, но и руду, металл, древесину, глину, соль. «Знаменитым» распоряжением №415 о порядке контроля за перемещением грузов через линию соприкосновения предоставлено более 100 000 разрешений на сделки между «оккупированными» территориями и Украиной. Происходит обмен товарами, деньгами, а соответственно осуществляется финансирование врага. Даже Сталин в свое время понимал, что никакой торговли с предприятиями под гитлеровской оккупацией не может быть. Почему же мы, находясь в состоянии войны с Россией, торгуем с врагом? Этими средствами затем главари сепаратистов оплачивают наемников, закупают оружие. Все это оборачивается смертями наших близких, родных, братьев. Первый блокпост организовали ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» близ города Горное Луганской, еще два — редут «Запорожье» и редут «добровольцев 16 батальона» находятся в городе Бахмут и селе Щербановка вблизи Торецкой. Третий блокпост перекрывает дорогу на станции Кривой Торец, где расположились ветераны добробатов и бойцы батальона «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть еще две действующие железнодорожные линии: на Мариуполь (туда мы еще не добрались) и путь с «оккупированной» территории в город Счастье (ее не блокировали, потому что это единственный путь поставки угля на ТЭС). Власть с несколькими олигархами сделала нас соучастниками преступления финансирования «террористов» из-за пресловутой формуле «Роттердам плюс». В тарифы на электроэнергию, потребляемую украинцами, заложили высокую цену угля на международной бирже и стоимость доставки на Украину, зато в разы по меньшей цене покупают уголь у «террористов». Разницу кладут в карман не только Ринат Ахметов и главари боевиков, а, к сожалению, представители окружения президента Порошенко и правительства Гройсмана. Именно они категорически выступают против блокады, подстрекают и обманывают народ, отстаивая миф, что якобы без донбасского угля Украина пропадет. Только за прошлый год таким образом из карманов украинский украли более 10 млрд гривен».

Для разного рода украинских «патриотов» из прошлого что Россия, что Польша, что Израиль (а теперь уже и Германия) — извечные враги Украины, констатирует «Zaxid.net» (Львов). Для них тезис об «Украине между Востоком и Западом» — аксиома и правда в последней инстанции. Даром, что Путин думает так же. Причины такого поведения украинцев следует искать в постколониальной идентичности человека, стремящегося объяснить свою нероссийскость, пользуясь российскими антизападными терминами и понятиями, а также российским взглядом на историю. Все, что украинец изучил из курса истории, сводится либо к экспансии латинского Запада (при перманентной угрозе Степи) восстания Хмельницкого или российского захвата после него. Короткие вспышки независимости, народный героизм, предательство старшины, очередная оккупация. Попытки развенчать старые русские или советские мифы пока заключаются в построении аналогичных украинских. В этом не было бы ничего плохого, если бы в их основу создатели современной исторической политики закладывали идеи, которые объединяют нас с миром, а не с «русским миром». Но вместо этого опять концепция «осажденной крепости», в которой героизм патриотического простого народа нивелируется плохим руководством «денационализированной» элиты. Отдельного внимания заслуживает отношение к частной собственности, к деньгам как источника всего зла, «паразитам» на теле работающего народа. Очевидно, что ни о каких «дух капитализма» и «протестантскую этику» речь не идет. Здесь бы от собственного государства то отделаться. В результате имеем «уникальный акцепт» без амбиций стать «третьим Римом», без шляхты (которую наша историческая наука великодушно «отдала» полякам), без капитализма (хвала рукам, что делают хлеб). Зато с сонмом героев крестьян, предателем Яремой Вишневецкий, пришельцами униатами и греко-католиками патриотами. С глупым военным командованием и отчаянными добровольцами без приземленных человеческих черт. Очевидно, что при такой постановке вопроса не так уж важно, кто выступает оккупантом: Москва, Варшава или Вена.

В ночь на 13 февраля неспокойно было в нескольких километрах с «оккупированным» полуостровом, информирует «Новий день» (Херсон). Стреляли в палаточном городке возле села Чонгар, где расположен штаб гражданской блокады Крыма. Вскоре там загорелись шины, а участники акции пошли перекрывать дорогу… Но уже утром о событиях в лагере напоминали разве что затухающий костер и отсутствующая часть ограждения. Подробности пытаемся узнать в самом штабе, но на его территорию журналистов не пускают. Руководитель меджлиса крымско-татарского народа в Херсонской области Абмежит Сулейманов озвучивает официальную версию случившегося: «Одна из бригад Вооруженных сил Украины ворвалась на территорию, где базируется батальон «Аскер», на БРДМ. Один из майоров на тот момент был в нетрезвом состоянии. Он, очевидно, «ошибся», случайно забрел в наш штаб. Люди в форме и с оружием положили всех, кто находился внутри, на пол. Но пока конфликт с военными уже исчерпан». Конфликт исчерпан — это же повторяют и представители ВС Украины. Правда, ночные события здесь описывают по-другому. Никакого пьяного офицера не было. Столкновение произошло по недоразумению вокруг учений, военные решили провести в районе Чонгара. О тренировках предупредили полицию и СБУ, а вот в «Аскер» о них не знали. «Эти занятия и подготовка к занятиям, которая продолжалась еще днем, были враждебно расценены, поэтому возник конфликт между военнослужащими и представителями меджлиса. После определенной словесной перепалки, к сожалению, были проведены мероприятия по прорыва на территорию данного лагеря военнослужащими», — рассказал командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Красильников. О том, что происходит в палаточном городке, слышали и на придорожном рынке «Чонгар». Но говорить с представителями СМИ здесь не спешат: то ли действительно на утро прошла пересменка, то люди просто боятся — им так еще работать в таком соседстве. Смелые некоторые крестьяне. Так, местный житель Валерий говорит, что со стороны штаба доносился звук от трассирующих пуль, свето-шумовых гранат. Как стало известно, еще ночью на место странных учений выехала полиция (на территории штаба работали эксперты-криминалисты) и СБУ. Впрочем, комментариев по поводу того, что же происходило в палаточном городке, не дали. И только под вечер на официальном сайте ГУ ЧП в Херсонской области появилась короткая информация. В ней о тех событиях — более чем осторожно: в районе с «оккупированным» Крымом обнаружены предметы, похожие на оружие, изъятое отправлено на экспертизу, возбуждено уголовное производство, ведется расследование. Какое именно оружие изъяли, не известно. Но, по словам местных жителей, полиция выносила из палаток какие продолговатые предметы. И еще один интересный момент в этой истории: уже утром представители ВСУ извинились перед бойцами батальона «Аскер» и заверили о том, что и в дальнейшем будут сотрудничать. Напомним, время от времени на границе с «оккупированным» полуостровом происходят стычки с участия вооруженных людей, которые называются активистами.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







