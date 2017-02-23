Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят»

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят».

Изнасилование Дианы Шурыгиной из Ульяновска стало топ-темой для многих СМИ. Наибольший интерес к событию подогрела программа «Пусть говорят», после эфиров которой стало ясно, что девушка вовсе и не является жертвой. Скорее, пострадавший здесь Сергей Семенов, которого осудили за это преступление (сначала на 8 лет, затем приговор пересмотрели и назначили ему 3 года лишения свободы).

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят»

Многие не верят в искренность слов девушки, обвиняя ее в том, что она сама согласилась на секс. В Сети начался своеобразный флешмоб в поддержку Семенова, а вчера, 21 февраля, жители Ульяновска даже вышли на акцию протеста с требованием торжества справедливости.

На один из эфиров «пусть говорят» авторы программы пригласили родственников и защитников Сергея Семенова, Диану, ее отца и многочисленных экспертов. В студии Диану обвинили в том, что она была пьяна, вызывающе одета, вела себя распутно и сама спровоцировала молодого человека на близость, а затем заявила на него в полицию, чтобы поживиться деньгами. По утверждению матери Семенова, отец Дианы якобы вымогал у их семьи миллион рублей в обмен на то, что жертва изнасилования заберет заявление.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят».

После того, как корыстные мотивы стали достоянием общественности, Диане в сети устроили настоящую травлю. Она стала героиней многочисленных мемов. Ее цитата о масштабе выпитого алкоголя на вечеринке «чуть-чуть» и «на донышке» вообще стала крылатой.

Благодаря программе Диана стала известна не только как жертва изнасилования, но и как девица, которая наглым образом засадила ни в чем не повинного парня в тюрьму. Ее поведение сложно назвать адекватным. на вчерашнем эфире девушка пожелала всем присутствующим в студии гостям сдохнуть, фото и видеоматериалы инцидента можно найти в сети в большом количестве.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят».

Приглашенные эксперты разозлили ее тем, что вывели на чистую воду. Психологи указали на то, что жертвы насилия так себя не ведут. И очень долго не вступают в половую связь после изнасилования, так как это сильнейшая психологическая травма. А Диана еще и видео пикантные снимала, и выкладывала их в сеть.

«Вы понимаете, после такой психологической травмы через два месяца человек снимает видео такого развращенного характера. Люди годами не могут взрослые справиться с этой психологической проблемой. Они к психологу ходят», — заявила в студии заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото и видео девушки в «Пусть говорят».

Вроде, после трилогии «Пусть говорят» уже все выяснили. В частности, общественность уверена в том, что Шурыгина не является жертвой изнасилования. Однако точку в этой истории поставить так и не удалось, поскольку Сергей Семенов все еще находится за решеткой.

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