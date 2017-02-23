Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото, видео, инстаграм, ВК

Даже те, кто не знал, кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска, после программы Пусть говорят все о ней знают. В сети откровенно называют ее аферисткой. Люди полагают, что в надежде получить миллион рублей, она засадила за решетку парня, с которым добровольно вступила в половые сношения. Однако Сергей Семенов ей так ничего и не заплатил. Молодой человек сидит в тюрьме, но стоит на своем: невиновен.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото, видео, инстаграм, ВК

Диана Шурыгина, получившая в рунете кличку Шкурыгина, рассказала, что весной прошлого года, а ей тогда было всего лишь 16, ее изнасиловал 21-летний студент аграрного университета Сергей Семенов. О преступлении в разгар вечеринки она заявила в полицию. Было следствие, а затем суд. Сразу парень получил 8 лет колонии особого режима, затем суд пересмотрел вердикт и сократил срок до 3-х лет в колонии общего режима.

Родные Семенова уверяют, что он не насиловал девушку. Сам осужденный в эксклюзивном интервью поведал, что Диана сама приставала к нему и предложила интим. Во время программы «Пусть говорят» с Малаховым зрители узнали много фактов, которые были озвучены на суде.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото, видео, инстаграм, ВК.

Сестра Сергея утверждает, что после предполагаемого изнасилования у Дианы был второй сексуальный контакт на той же вечеринке, но уже с другим парнем и по обоюдному согласию. При этом второй молодой человек проходил по уголовному делу как свидетель.

«Как девушка после изнасилования может вступать в другие половые контакты по обоюдному согласию, потерпевшая комментировать отказалась. Диана в показаниях говорит о том, что Сережа ее бил, мучил, проникал в анальное отверстие. Но экспертиза показала, что никакого проникновения не было и сперму во влагалище потерпевшей не нашли», — рассказала сестра осужденного.

Кто такая Диана Шурыгина из Ульяновска: фото, видео, инстаграм, ВК.

Также стало известно, что Диана не впервой отправляет парней за решетку. Ранее за ее изнасилование был осужден ещё один молодой человек. В Сети уверены, что это такой вид заработка. Если бы Семенов заплатил, то и за решетку бы не попал. Многочисленные мемы в рунете твердят, что Шурыгина может засадить в тюрьму любого парня.



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