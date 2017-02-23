Медведев выдвинул Сердюкова кандидатом в совет директоров ОАК

Правительство Российской Федерации выдвинуло печально известного бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в совет директоров публичного акционерного общества (ПАО) «Объединенная авиастроительная корпорация». Список кандидатов на этот пост обнародован сегодня, 22 февраля, на сайте правительства России.

В списке кандидатов в состав совета директоров ОАК от правительства РФ — девять фамилий. В списке: нынешний министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра обороны России Юрий Борисов, заместитель министра экономического развития Евгений Елин, заместитель министра финансов Андрей Иванов, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Иван Харченко, президент ОАК Юрий Слюсарь и его советник Борис Алешин.

И нынешний индустриальный директор авиационной компании ГК «Ростех» Анатолий Сердюков.

Председатель правительства России подписал распоряжение, согласно которому, «Росимущество» должно обеспечить включение вышеуказанных кандидатов в список для голосования.

«Объединенная авиастроительная корпорация» включает в себя более трех десятков отраслевых предприятий, связанных с авиастроением.

Напомним, Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 годы. Он стал фигурантом громкого уголовного дела о коррупции в министерстве обороны — так называемому «деле Оборонсервиса». По этому делу были осуждены ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, однако, сам Сердюков, избежал наказания.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление ГВСУ СК России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан «защитником отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

После этого Сердюков стал работать в структурах «Ростеха», при этом СМИ указывали, что глава «Ростеха» — Сергей Чемезов находится в крайне напряженных отношениях с Сердюковым. Также бывший министр обороны стал председателем товарищества собственников жилья элитного жилого комплекса «Молочный-6» в Москве.

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