Миллионер Алекс Смерфит впервые прокомментировал расставание с Викторией Боней

Виктория Боня долгое время опровергала слухи о том, что в ее семье не все гладко. Однако после того как в Сети появилось фото гражданского мужа телеведущей Алекса Смерфита,целующегося с русской моделью Екатериной Алешкиной, Вике пришлось раскрыть карты. Боня заявила, что они с Алексом расстались еще полгода назад.

instagram.com/victoriabonya

Многие поклонники считают, что именно Смерфит виноват в том, что их с Викторией семья распалась. Устав от нападок и сплетен, Алекс решил лично прокомментировать разрыв с гражданской супругой.

instagram.com/victoriabonya

«Относясь с уважением к предыдущим ценным отношениям с матерью моего ребенка Викторией,хотелось бы отметить, что это было непростое решение,тем более принимая во внимание всю спекуляцию и мусор вокруг моего имени, которые появлялись в Интернете. Я думаю, что мы оба излишне сгустили краски в ответ на слухи, все это лишь из-за того, что мы по-прежнему заботимся друг о друге. Наша любовь безусловна, но иногда вспышки гнева приводят к недопониманию. Именно поэтому мы теперь живем отдельно. Мы же просто люди, уважайте нашу частную жизнь и не ждите комментариев от нас. Мы желаем друг другу только счастья», — цитирует миллионера StarHit.

instagram.com/victoriabonya

Подписчики Смерфита по‑своему поняли его сообщение. Некоторые уверены, что он все еще любит Викторию, и надеются, что они скоро снова будут вместе.

instagram.com/victoriabonya

Тем временем Боня решила завязать новые знакомства через Интернет — телеведущая зарегистрировалась на сайте знакомств.

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