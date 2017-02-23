Не на того напали! Офицер расстрелял грабителей из наградного пистолета

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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Не на того напали! Офицер расстрелял грабителей из наградного пистолета

Нападение произошло на парковке торгового центра на улице Савушкина около двух часов дня. Судя по всему, преступники были осведомлены, что при себе у офицера есть крупная сумма денег, полученная незадолго до этого. Напав на мужчину, один из преступников открыл огонь из травматического оружия, но пуля попала в портфель. У офицера при себе оказался наградной пистолет, из которого он и открыл ответный огонь по грабителям.

Как сообщили в МВД, один из нападавших был убит на месте, другой, судя по всему, ранен.

После этого раненый мужчина, возможно, с другими участниками нападения, скрылся с места преступления. Полиция объявила в городе план "Перехват".

Рассматривается вопрос о награждении офицера запаса, добавили в полиции, пишет "Интерфакс".

В некоторых СМИ появились сведения о том, что нападавшие — жители Абхазии. С места преступления грабители скрылись на автомобиле серого цвета, который может иметь повреждения после наезда на шлагбаум. Марка автомобиля не установлена.

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