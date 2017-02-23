Новости "Дом-2" и слухи на шесть дней раньше эфира: сегодня, 23.02.2017, последние новости "Дом-2" сейчас

На телепроекте "Дом-2" продолжает происходить большое количество событий, так как личная жизнь его участников бурлит. На сегодняшний день, 23 февраля, можно выделить следующие моменты: Антон Шоки признался, что не хочет отпускать Викторию Комиссарову. Владимир Гаути пролил правду на вопрос о том, что вынудило его вернуться обратно на телестройку.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 23.02.2017: сплетни и скандалы на 6 дней раньше

1. Антон Шоки поведал о своих текущих отношениях с Викторией Комиссаровой, заметив, что не хочет отпускать девушку от себя. "У меня такое ощущение, что я Вике совершенно не нужен и не интересен. Мне реально охото ее забыть и отпустить, но черт его возьми, я не могу этого сделать, так как она мне реально нравится и я хочу быть с ней. Мне очень больно смотреть на то, что она находится с другим, а не со мной. Я надеюсь, что она вернется и скажет, что она делала все это ради того, чтобы проверить меня", - поведал молодой человек.

2. Несмотря на то, что у многих зрителей еще со времени первого участия в реалити-шоу Кати Гужвинской и Вовы Гаути остались о ребятах довольно теплые воспоминания, их возвращение на проект, как раз накануне старта очередного сезона на «Острове любви», породило волну слухов и предположений о том, что их камбэк был связан исключительнос целью заработать денег, а их отношения - не больше, чем фикция. Узнав о подобных сплетнях, Вова Гаути не смог сдержать своего возмущения. Молодой человек заявил, что ни о какой наживе не может быть и речи, ведь у него есть достаточно успешный бизнес и посоветовал впредь своим критикам быть сдержаннее в комментариях.

3. Сложно было не заметить насколько Тате Абрамсон трудно дается соседство со своей мамой. Невооруженным взглядом заметно, что проблемы между матерью и дочерью растут с каждым днем. Более того, если до недавнего времени Валерий старался быть в стороне от семейного конфликта, то теперь и его нервы не выдержали. В частности, Валерий рассказал, как вела его потенциальная теща во время их отъезда из «Дома 2», в частности, мужчина пожаловался на то, что Марина Тристановна жила за их с Татой счет, совершенно не тратя свои сбережения. Однако стоило Абрамсон-старшей послать потенциального зятя куда подальше, последний психанул, как никогда. Взбешенный мужчина не выдержал и стал крыть женщину матом, а после, совершенно забыв о приличии, принялся крушить посуду.

4. Сергей Кучеров высказал свое восхищение той красотой, которая имеется на Сейшельских островах. "Здесь невероятно. С детства была мечта оказаться на Мальдивах, но на Сейшелах думаю не хуже, будто в раю, смотришь на всю эту красоту, и душа замирает. Здесь есть уголок на улице, где есть брусья, турник, и пару гантель со штангой, занимаюсь по возможности. На счет питания, то это сказка, в целом все, что душе угодно", - рассказал своим поклонникам Сергей.

5. Совсем недавно Лера Фрост «купалась» в своей популярности, имея неплохую популярность у обитателей мужской спальни. Впрочем, любовная интрига, в которую она была втянута с помощью Сергея Захарьяша, сыграла с ней «злую шутку». Так, судя по анонсу, Лера была близка к уходу из «Дома 2» что не могло не вызвать у нее гневные чувства. Более того, все претензии коллектива Фрост назвала необоснованными. Однако Валерия не смогла сходу определить, кто конкретно из ребят высказывался о ней плохо за спиной, и поэтому устроила мини-расследование прямо на лобном месте. Недовольная тем, что Фрост фактически перехватила у нее инициативу на лобном месте, Бузова запретила устраивать опрос, заверив, что послушать мнение участников о себе девушка сможет уже на голосовании.

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