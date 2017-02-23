Офицер запаса расстрелял грабителей из наградного пистолета

В северной столице офицер запаса Вооруженных сил РФ в сумел защититься от вооруженных грабителей. Он расстрелял их из наградного пистолета. Один получил смертельное ранение, другой – не опасное для жизни, передает телеканал «Звезда».

ЧП случилось около 14:00 на парковке торгового центра на улице Савушкина. Перед инцидентом офицер получил значительную сумму денег. Преступники знали об этом, поэтому следили за мужчиной и попытались отнять наличные.

При нападении налетчики использовали травматический пистолет, однако промахнулись – пуля угодила в портфель мужчины. В отставной офицер открыл огонь из наградного пистолета.

«В результате один из нападавших был убит на месте. Офицер запаса расстрелял грабителей. Предположительно, его сообщник получил ранения. Соучастники нападения, захватив с собой раненого, с места преступления скрылись», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ведется розыск бандитов. В настоящее время решается вопрос о поощрении мужчины за активную гражданскую позицию.

Нападение произошло на парковке торгового центра на улице Савушкина около двух часов дня. Судя по всему, преступники были осведомлены, что при себе у офицера есть крупная сумма денег, полученная незадолго до этого. Напав на мужчину, один из преступников открыл огонь из травматического оружия, но пуля попала в портфель. У офицера при себе оказался наградной пистолет, из которого он и открыл ответный огонь по грабителям.

Как сообщили в МВД, один из нападавших был убит на месте, другой, судя по всему, ранен.

В некоторых СМИ появились сведения о том, что нападавшие — жители Абхазии. С места преступления грабители скрылись на автомобиле серого цвета, который может иметь повреждения после наезда на шлагбаум. Марка автомобиля не установлена.



В Петербурге объявлен план «Перехват», потому что офицер запаса расстрелял грабителейм из наградного пистолета. Усиленные наряды полиции патрулируют кольцевую автодорогу и улицы города. В ГУ МВД пояснили, что случившееся на улице Савушкина — так называемый барсеточный вариант ограбления. Вероятно, злоумышленники выследили свою жертву, которая незадолго до этого получила крупную сумму денег в банке. Но в этот раз у злоумышленников произошла осечка. Отметим, что нападавшие также успели произвести несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета. Одна из пуль попала в портфель жертвы. Руководством МВД рассматривается вопрос о поощрении мужчины за самоотверженные действия, когда офицер запаса расстрелял грабителей

После этого раненый мужчина, возможно, с другими участниками нападения, скрылся с места преступления. Полиция объявила в городе план «Перехват». Рассматривается вопрос о награждении офицера запаса, добавили в полиции, пишет «Интерфакс».

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