«Синий кит» продолжает собирать своих жертв. Каждый день СМИ пестрят сообщениями о самоубийстве подростков. Сегодня стало известно, что суицидная группа довела до суицида 15-летнего подростка в Алтайском крае.

«Синий кит»: суицидная группа довела 15-летнего подростка до суицида в Алтайском крае

Как стало известно, 15-летний парень пристрастился к этой смертельно опасной игре еще в декабре минувшего года. Вначале подросток выполнял безобидные задания, рисовал синих китов. Потом перед ним ставились более серьезные и страшные задания. Постепенно он дошел до финала, коим было совершение самоубийства. И юниор решил свести счеты со своей жизнью. Прислушавшись не к голосу разума, а к словам кураторов…

По факту случившегося в краевом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранители пытаются выйти на след кураторов, которые присылали задания.

Суицидные «группы смерти» распространяются на все новые регионы РФ и другие страны ближайшего зарубежья. Паблики смерти, словно щупальца спрута…

«Синий кит»: суицидная группа довела 15-летнего подростка до суицида в Алтайском крае.

В последнее время администрация социальной сети «ВКонтакте» ужесточила контроль за подозрительным контентом, содержащим соответствующие хештеги. Ранее отследить игроков Синего кита» можно было по хештегам, но сейчас любой, кто их проставит, не сможет войти в соцсеть: его страничку заблокируют автоматом.

Тем не менее, группы смерти все равно действует очень активно. Недавно тематический контент Синий кит начал плавно перекочевывать из Вконтакте в Инстаграм и Твиттер.