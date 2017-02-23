В Краснодаре на авиашоу и патриотическую акцию «Твой выбор» пришли около 50 тысяч человек

В них, по информации организаторов, приняли участие около 50 тысяч жителей и гостей города.

Почетными гостями стали командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Андрей Юдин, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, главнокомандующий Военно-воздушными силами 1991–1998 годов, Герой РФ, генерал армии Петр Дейнекин, командующий Дальней авиации, Герой РФ, генерал-майор Сергей Кобылаш, депутаты Законодательного Собрания края и городской Думы Краснодара.

Власти города поздравили со столетием легендарного ветерана Великой Отечественной войны Николая Жугана со столетием.

На аэродроме работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в Вооруженных Силах, были развернуты информационные пункты семи ведущих военных училищ страны.

Для участников мероприятия был проведен концерт.

Прошла выставка современной авиационной техники — самолетов Су-24, Су-25, Су-27, Миг-29, Л-39, Як-130, Ан-26, Л-410, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Также были представлены и вертолеты.

Кроме того, можно было увидеть технику военно-космических войск.

Центральным событием стало выступление пилотажной группы "Стрижи". Начало авиашоу переносили, однако оно состоялось, несмотря на сильный ветер.

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