В Славянске обнаружен “синий кит”. Фотофакт

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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В Славянске обнаружен “синий кит”. Фотофакт

В Славянске на здании НИИ высоких напряжений (бывший ЦНИЛ) появился рисунок «синего кита».

Что это: «творчество» подростков или опасный сигнал – вопрос.

Напомним, в соцсетях «набирает» обороты "игры" для подростков, суть которых в конечном итоге сводится к самоубийству. Главный символ такой игры – кит. С китами, которые выбрасываются на берег, отождествляют себя дети, которые хотят покончить с жизнью.

Суть игр в том, что подросток выполняет по команде куратора несколько заданий. Задания разные и  всегда связаны с увечьями или опасностью – вырезать лезвием на руке рисунок, пробежать перед несущимся поездом, зайти ночью в заброшенное помещение. Весь процесс снимается на видео (потом преступники продают эти записи тематическим порталам). Финальный приказ – убить себя. Часто, если ребенок отказывается, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят ему, что за эту трусость придется ответить его родным.

 

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