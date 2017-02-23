Жертвы "Синего кита" раскрыли подробности смертельной игры

Исполосовать себе руки, броситься под машину или надышаться газом – в Украине растет популярность смертельных игр среди подростков.

Задания школьники получают через группы в соцсетях под названием "Синий кит". Администраторы этих групп склоняют подростков к самоубийству. Так, на выходных киевская полиция спасла от суицида школьницу, которая хотела спрыгнуть с 16-го этажа.

Тем временем херсонскую школьницу Катю искали три дня и нашли у друзей, где она пряталась от "Синего кита".

"Мы быстренько открыли сеть – тут дочка младшая сказала,что Катя вступила в игру и ее убьют. Потом оказалось, что за ней следили", – рассказала мать школьницы Виктория Перевознюк.

"Нашли их в одном из частных домов Херсона, это были их друзья. Они пошли туда ночевать, чтобы по месту их жительства не пришли посторонние", – объяснила начальник отдела ювенальной превенции управления Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Катя призналась, что вступила в группу "Синий кит" в одной из соцсетей. Ей дали задание, но девушка отказалась его выполнять.

"Первое задание, заключалось в том, чтобы я лезвием вырезала на руке синего кита. Я решила не вступать в контакт. Мне написали, что я не выполнила задание. Начались угрозы", – рассказала школьница.

Оксана из Ивано-Франковска тоже была участницей группы "Синий кит".

"Мне пришло задание написать письмо. Я не успела это сделать. Прошло некоторое время, и моя страница была заблокирована", – сообщила Оксана.

В местной полиции рассказали, что это – не единственный случай в Ивано-Франковске.

"Нам позвонили из больницы с тем, что у них находится девушка, на руке которой есть надпись "Синий кит", – сообщила начальник сектора Нацполиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук.

Кроме того, в Ужгороде водитель стал свидетелем попытки группового суицида школьников.

"Я ехал на зеленый свет и заметил четверых школьников, которые, закрыв глаза, держались за руки – и тут ни с того, ни с сего они перебежали мне дорогу. Это были, кажется, три парня и одна девушка – она дала команду. Им было примерно по 12-13 лет", – рассказал житель Ужгорода Александр Мариаш.

По правилам группы, подростки должны выполнить задание и снять это на видео. Его отправляют администраторам через соцсети. Последняя задача во всех случаях заканчивается смертью.

"Подбирают потенциального потерпевшего, профессионально работают с ним и подводят его к суициду", – объяснил руководитель киберполиции в Ивано-Франковской области Иван Канюс.

Киберполиция установила, что в Украине уже есть несколько групп, они зарегистрированы под разными названиями. В группах насчитывается более 200 пользователей. Уже есть подтвержденные случаи суицида подростков, которые связаны именно с деятельностью таких групп. Сообщается, что администраторы таких групп продают смертельное видео через специальные сайты.

"Как показывает информация, это – также зарабатывание денег, распространение некоторых видеоматериалов через Даркнет (частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов. – Ред.)", – рассказал заместитель начальника управления департамента киберполици Александр Паламарчук.

Психологи советуют родителям под любым предлогом отвлечь школьника от социальных сетей, например, говорить с детьми, найти хобби или отправить ребенка в спортивную секцию.

Однако у широкого резонанса шокирующих историй есть и обратная сторона.

"Те, кто об этом не знал, – знают. Те, кто не знал названия групп, – теперь знают. Те, кто не знал, где искать, – знают где искать. Нужно подойти с другой позиции – надо подумать, что мы все можем делать", – объяснила побочный эффект распространения информации о таких группах детский психотерапевт Юлия Ларина.

Так, в одной из киевских школ проводят уроки, где рассказывают, как детьми управляют через соцсети.

"Группы смерти – это одна из форм манипуляций, потому что там есть все признаки манипуляций. Первый – это минимум ифнормации. Второй – минимум времени для принятия решений. Третий – человек, который манипулирует, говорит, что готов помочь", – рассказала социальный педагог Наталья Балахтарь.

Выйти на след администраторов смертельных групп киберполиции не удалось. Все, что могут сделать сейчас правоохранители, это заблокировать опасные сообщества в соцсетях.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







