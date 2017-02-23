Белорусское еврейство устроило истерику вокруг учений с Россией «Запад-2017»

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков прокомментировал сообщения о передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений "Запад-2017", назвав их "истерией отдельных "экспертов", сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Cовместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут в сентябре одновременно на нескольких полигонах. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во время этих учений якобы идет "демонстративная подготовка к войне с Западом".

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — приводит агентство слова Равкова из интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Равков напомнил, что по решению президентов двух стран учения "Запад" проводятся раз в два года, поочередно в Белоруссии и России. Он подчеркнул, что Россия — стратегический союзник, с которым Белоруссия строит общее оборонное пространство, и предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки.

Министр назвал военное сотрудничество Белоруссии и России "одним из локомотивов развития" связей двух стран и отметил, что именно в этой сфере достигнут тот уровень взаимодействия, "который и должен быть между братскими народами".

Угрозы суверенитету Белоруссии учения "Запад-2017" не несут по определению, заявил Равков. По его словам, замысел учений, районы их проведения, все передвижения войск разрабатываются и согласовываются с белорусской стороной.

"Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", — сказал министр.

Он добавил, что при проведении учений Белоруссия обеспечит открытость для партнеров и предоставит информацию для общественности.