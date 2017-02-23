ДНР: Россия спасает Донбасс углем, нацисты блокировщики Порошенко в пролёте

, призванный спасти ключевые металлургические предприятия Донбасса. Поставки коксующихся углей из Украины, критически важные для расположенных в ДНР заводов, прекращены в результате украинской блокады.– иначе, как говорят в ДНР, без работы останутся сотни тысяч людей и и «Донбасс просто умрет».

Москва решила начать поставки коксующегося угля напрямую в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, сообщил в среду газете ВЗГЛЯД источник в российском энергетическом секторе. Такое решение принято на фоне организованной Киевом блокады Донбасса.

Блокада, которую проводят радикальные украинские националисты (прикормленные в Раде Петром Порошенко, прим. РуАН), в том числе депутаты Верховной рады, проводится под лозунгом «нельзя торговать с сепаратистами». В результате на Украину прекращены поставки донецкого энергетического угля и под угрозой оказалось производство электричества на крупнейших ТЭЦ страны. Правительство Украины даже вынуждено было ввести чрезвычайное положение в энергетике. И вот теперь, по сути, такое же чрезвычайное положение введено и в непризнанных республиках Донбасса, только не из-за энергетического, а из-за коксующегося угля.

Политизация кокса

Приветствуя подобное решение Москвы, донецкий политолог Роман Манекин сказал, что в республиках рассчитывают на эту помощь, потому что в одиночку Донбасс не вытянет. «Это громадная нагрузка на Россию, но это сейчас единственное спасение. Хоть бы нам хватило сил пережить эту весну», – сказал Манекин газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что экономика Донбасса, его угольно-металлургический комплекс составляли основу экспорта всей Украины. Но после 2014 года сложилась ситуация, при которой политическая власть оказалась в руках ДНР, а экономическая осталась в юрисдикции Киева.

«Если бы экономические рычаги тоже перешли под юрисдикцию ДНР, то предприятия лишились бы экономической субъектности и не смогли бы заключать договоры с поставщиками на Украине, потеряли бы рынки сбыта – Мариуполь и Одессу. На протяжении трех лет власти ДНР были вынуждены считаться с присутствием на подконтрольной территории предприятий, которые им не подчиняются и не платят налоги. Думаю, в ближайшее время состоится введение внешнего государственного управления на самых крупных предприятиях ДНР, создание управляющего холдинга», – предположил эксперт, добавив, что «отмашка о начале национализации уже дана».

Создание холдинга Манекин считает чрезвычайно рискованной, но важной задачей. «И в 2014 году в республике ставили вопрос о национализации, но потом от этой идеи отказались, потому что в противном случае вообще вся экономика Украины была бы порвана на куски в течение месяца. Однако сегодня ситуация иная. После введения Украиной блокады уже 9 тыс. жителей ДНР остались без работы. А если блокада продолжится, то без работы могут в ближайшее время остаться сотни тысяч, – предупредил эксперт. – Если не запустить работу местных предприятий с переориентацией поставок продукции в Россию, то могут пострадать миллионы людей и на этом история экономики Донбасса может быть вообще закончена».

Глава министерства промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский сообщил газете ВЗГЛЯД, что о национализации в данном случае говорить нельзя, но от более подробных комментариев уклонился.

В то же время другой источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к руководству ЛДНР, пояснил: хотя донбасские предприятия получат российский уголь, рассчитаться за него будет нечем, поскольку заводы остаются под контролем различных украинских магнатов и все расчеты проходят через Киев. «Таким образом, сам Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий», – говорит источник, добавив, что Киев просто не оставляет донецким и луганским предприятиям другого выхода.

Напомним, накануне остановились из-за блокады Енакиевский металлургический завод и предприятие «Краснодонуголь», входящие в горно-металлургическую группу «Метинвест» Рината Ахметова. После того как организаторы блокады остановили движение на перегоне Ясиноватая–Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции с этих предприятий оказался невозможным. Теперь работы рискуют лишиться около 150 тыс. жителей самопровозглашенных республик.

Еще 10 февраля парламент ЛНР принял в первом чтении поправку в закон о налоговой системе, которая предусматривает: все предприятия, работающие, но не зарегистрированные в ЛНР, будут национализированы. Касается это и предприятий Ахметова. Об этом заявил глава республики Игорь Плотницкий. А в среду его коллега из ДНР Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод власти могут запустить вновь и без участия украинской стороны.

Без кокса работы не будет

Казалось бы, Донецкий бассейн является крупнейшим производителем угля, как коксующегося, так и энергетического, из-за чего же тогда возник дефицит? Однако коксующиеся угли добывают далеко не на всех шахтах. На территории под контролем ДНР такой уголь в основном добывался на шахте имени Засядько. Однако эта шахта метаноопасная и там регулярно происходили взрывы. Кроме того, у шахты были проблемы с менеджментом, шахтеры устраивали забастовки. Остальные шахты на территории ДНР – антрацитные, то есть добываемый там уголь идет на топливо электростанций и не годится для коксующихся печей.

Особенность коксующихся печей в том, что они должны работать без остановки, в противном случае печь придется только разбирать и строить заново. Но на строительство новых печей денег нет. Коксующиеся угли идут в качестве дополнения при варке сталей. Но сбыт металла сейчас затруднен. Но коксующийся уголь все равно нужен. Без него коксохимы закроются, люди останутся без работы и «Донбасс просто умрет».

«Остальные шахты с коксующимися углями находятся тоже в Донбассе, но на территории Украины. Большой Донбасс – это замкнутый производственный цикл. Когда украинская сторона заблокировала железные дороги, специальные марки углей перестали поступать в достаточном количестве в ДНР, в частности на Макеевский и Ясиновский коксохим. Чтобы эти печи не погасли, сейчас приходится в оперативном плане завозить эти угли из России. Это бессмысленно с точки зрения рентабельности. Это очередные траты России за Минск-2. Но иного способа нет, потому что если печь остановится, а запасов осталось на два-три дня, то печь придется разобрать и ничего с ней больше не сделаешь никогда», – отметил эксперт, добавив, что денег на строительство новых печей нет, кредиты банки не выдают, потому что «Порошенко вывел все деньги отсюда».