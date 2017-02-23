Дональда Трамп: В Шеции сбылось «пророчество». Мстит местным глобалистам

» с участием иммигрантов, которого на самом деле не было. Не прошло и 48 часов, как в Стокгольме действительно вспыхнули волнения, устроенные выходцами с Ближнего Востока. Но ничего сверхъестественного в таком совпадении нет.

В ночь на вторник в районе Ринкебю на северо-западной окраине Стокгольма (где компактно проживает большое количество мигрантов) начались беспорядки, сопровождавшиеся поджогами машин и грабежами.

Как сообщает шведский телеканал SVT, поводом стало задержание полицией некоего человека, находившегося в розыске. В полицию стали бросать камни, в ответ та сделала предупредительный выстрел. Полиция смогла увести задержанного, после чего и начались волнения, «застрельщиками» которых стали 30–50 человек. «Кто-то убежал, кто-то подошел. Трудно сказать, сколько именно их было», – цитирует ТАСС пресс-секретаря стокгольмской полиции Ларса Бюстрёма.

Сообщается о поджоге семи или восьми машин. Причем пожарная команда не сразу получила приказ на выдвижение, так как полицейским не сразу удалось взять под контроль район, охваченный беспорядками. Но и позже пожарным мешали работать. «Нас забросали камнями, пришлось отъехать», – рассказал журналистам оперативный начальник службы спасения Чарльз Огрен.

Сообщается, что в больницы поступили двое избитых людей, один из них владеет магазином, который подвергся разграблению. Как передает ТАСС со слов фотографа, присутствовавшего при беспорядках, район столкновений «больше похож на место боевых действий».

В январе 2016 года власти страны констатировали: Швеция приняла около 160 тыс. беженцев в прошлом году, при этом население страны составляет 10 млн человек. Этот показатель является самым высоким на душу населения в Европе. В течение 2016 года в страну въехало еще около 30 тыс. мигрантов. В начале февраля немецкое издание Bild опубликовало репортаж из третьего по величине города Швеции Мальмё. Из материала следовало, что «жители... больше не чувствуют себя в безопасности из-за царящего в городе насилия, торговли наркотиками и постоянных перестрелок. Некоторые районы превратились в так называемые зоны, закрытые для доступа, куда боится заезжать даже полиция (доигрались в толерантность, гуманисты? прим. РуАН).

Так что же «курил Трамп»?

Все минувшие выходные шведские политики и СМИ посвятили ироническим комментариям по поводу заявления президента США Дональда Трампа. Напомним, в субботу во время митинга во Флориде Трамп сказал: «Только посмотрите, что происходит в Германии! Посмотрите на то, что случилось прошлой ночью в Швеции! Швеция, кто бы мог подумать?».

Если воспринять «прошлую ночь» как указание на конкретную дату и время – после 23.00 18 февраля 2016 года, то в этот момент действительно ничего существенного не произошло. На что и не преминули указать шведские «лидеры общественного мнения». В частности, бывший премьер-министр и экс-глава МИД Карл Бильдт в своем Twitter задался вопросом: «Швеция? Теракт? Что он курил?».

Стокгольмское издание Aftonbladet опубликовало статью о том, что произошло в Швеции в пятницу вечером, обращенную к Трампу – среди «инцидентов» особо было упомянуто задержание полицией пьяного водителя. Представитель МИД Швеции Катарина Аксельсон выпустила официальное заявление об отсутствии происшествий в указанный период.

В понедельник премьер-министр Швеции Стефан Левен указал: «Мы все должны брать на себя ответственность за использование достоверных фактов и проверки информации, которую мы распространяем». После этой нотации тему вновь подхватил предшественник Левена Карл Бильдт. Экс-премьер написал в своем Твиттере: в Орландо, штат Флорида, где выступал Трамп, «убийств на 50% больше, чем во всей Швеции».

Не отставала и американская пресса, активно оппонирующая Трампу. «Швеция далеко не первая дружественная Америке страна, вступившая в противоречие с новым президентом», – указывала накануне The New York Times, напоминая о неудачном опыте общения Трампа с президентом Мексики и премьер-министром Австралии.

В выходные Белый дом занял оборонительную позицию. Пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс поясняла, что Трамп «говорил о росте преступности и недавних инцидентах в целом, а не со ссылкой на конкретное событие». Сам же Трамп в воскресенье написал, что имел в виду публикацию портала Fox News, который утверждал, что шведское правительство решило проблему «роста насилия, в том числе и вооруженного», с помощью мигрантов.

Однако в понедельник Трамп вновь подверг критике миграционную политику Швеции. Американский президент написал в Twitter: «СМИ, распространяющие фальшивые новости, пытаются показать, что массовая иммиграция в Швецию «работает» просто прекрасно. Ничего подобного!». После чего в Швеции действительно произошел крупный инцидент, констатировало издание The Wall Street Journal.

Пожар после погрома

Волнения и беспорядки в Швеции назревали, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель. Более того, после беспорядков случился пожар в Центре приема беженцев, и говорят, что «воздействие было снаружи», добавил собеседник. По его мнению, это говорит о том, коренные жители-шведы уже начинают на себе ощущать давление со стороны мигрантов, которые к ним прибыли.

Раньше они достаточно лояльно относились ко всем этим процессам. Однако ситуация меняется, меняется отношение. Мигранты не всегда ведут себя правильно, некоторые пытаются устанавливать свои правила. Отсюда и недовольство населения. «Все это вызывает рост националистических проявлений. Тихая Северная Европа начинает этим процессам сопротивляться. Самое печальное, если все это приведет к самосуду над этими людьми», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что многим мигрантам (примерно 10–11 тысяч человек) Швеция отказала в приеме, они подлежат депортации и, соответственно, не получают всех тех льгот с денежными выплатами, предоставлением жилья и т.д. «Поскольку они далеко заехали, назад возвращаться не хотят, поэтому перешли на нелегальное положение», – указал собеседник. В связи с этим он не исключил, что беспорядки и волнения могут происходить и в самых разных городах Швеции, а также в прочих странах Северной Европы.

Достаточно своевременная иллюстрация

Что же касается заявлений Трампа, американский президент, критикуя миграционную политику, имел в виду не только Швецию, но и Европу в целом, отмечает политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт напомнил, что «Трамп неоднократно говорил: политика открытых дверей, которую проводила Ангела Меркель, – неправильная, катастрофичная и приведет к негативным последствиям». Коктыш указал, что Трамп говорил именно о самой тенденции в Европе.

«Теперь Швеция является достаточно своевременной иллюстрацией того, о чем говорит Трамп», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ситуация с мигрантами «в Швеции даже лучше, чем, например, в Германии». «Швеция, как правило, была более сдержанна, чем Германия. Поэтому тут Швеция – показатель того, что может произойти и в очень благополучной стране. В других странах ситуация гораздо более запущенная, если брать Европу и ту же Германию», – резюмировал эксперт.