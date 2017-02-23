Когда мозгов нет, то, похоже, девицам уже ничего не поможет

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Заявлением "ищу спонсора" или "ищу папика" сегодня никого не удивишь. Перед вами реальные объявления девушек, запросы которых просто не укладываются в головах здоровых людей.

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

И куда делись времена, когда девушки мечтали стать балеринами...

И куда делись времена, когда девушки мечтали стать балеринами... девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Представительницы слабого пола, так выглядит ваша идеальная жизнь?

Представительницы слабого пола, так выглядит ваша идеальная жизнь? девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Равноправие? Нет, не слышали!

Равноправие? Нет, не слышали! девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Такие дамы могут вызвать комплекс неполноценности практически у любого среднестатистического мужика

Такие дамы могут вызвать комплекс неполноценности практически у любого среднестатистического мужика девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Дамы готовы показать все свои "козыри", только, чтобы на них обратили внимание состоятельные мужчины

‘Дамы

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

О времена! О нравы!

О времена! О нравы! девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Мисс наивность - 2016

Мисс наивность - 2016 девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Обычно это все выглядит очень смешно. Примерно так

Обычно это все выглядит очень смешно. Примерно так девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Что делают беременные женщины и молодые мамочки, когда их бросают мужики

Что делают беременные женщины и молодые мамочки, когда их бросают мужики девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Хм, спрос рождает предложение?

Хм, спрос рождает предложение? девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Содержанки XXI века: цены, запросы и ассортимент девушки, объявления, содержанки

Источник: pp.vk.me

Быть содержанкой - это нормально?

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,339