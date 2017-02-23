Когда мозгов нет, то, похоже, девицам уже ничего не поможет

Заявлением "ищу спонсора" или "ищу папика" сегодня никого не удивишь. Перед вами реальные объявления девушек, запросы которых просто не укладываются в головах здоровых людей.
И куда делись времена, когда девушки мечтали стать балеринами...
Источник: pp.vk.me
Представительницы слабого пола, так выглядит ваша идеальная жизнь?
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Равноправие? Нет, не слышали!
Источник: pp.vk.me
Такие дамы могут вызвать комплекс неполноценности практически у любого среднестатистического мужика
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Источник: pp.vk.me
Дамы готовы показать все свои "козыри", только, чтобы на них обратили внимание состоятельные мужчины
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Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
О времена! О нравы!
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Мисс наивность - 2016
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Обычно это все выглядит очень смешно. Примерно так
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Что делают беременные женщины и молодые мамочки, когда их бросают мужики
Источник: pp.vk.me
Хм, спрос рождает предложение?
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Источник: pp.vk.me
Быть содержанкой - это нормально?
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