Когда мозгов нет, то, похоже, девицам уже ничего не поможет

Заявлением "ищу спонсора" или "ищу папика" сегодня никого не удивишь. Перед вами реальные объявления девушек, запросы которых просто не укладываются в головах здоровых людей.

И куда делись времена, когда девушки мечтали стать балеринами...

Источник: pp.vk.me

Представительницы слабого пола, так выглядит ваша идеальная жизнь?

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Источник: pp.vk.me

Равноправие? Нет, не слышали!

Источник: pp.vk.me

Такие дамы могут вызвать комплекс неполноценности практически у любого среднестатистического мужика

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Источник: pp.vk.me

Дамы готовы показать все свои "козыри", только, чтобы на них обратили внимание состоятельные мужчины

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

О времена! О нравы!

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Мисс наивность - 2016

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Обычно это все выглядит очень смешно. Примерно так

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Что делают беременные женщины и молодые мамочки, когда их бросают мужики

Источник: pp.vk.me

Хм, спрос рождает предложение?

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Источник: pp.vk.me

Быть содержанкой - это нормально?