Мари Ле Пен увеличила шансы на победу в первом туре – соцопрос

Во Франции выросло число сторонников кандидата в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая теперь имеет все шансы победить в первом туре выборов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного центром общественного мнения BVA и компанией Salesforce.

Как свидетельствует опрос, в первом туре за Ле Пен отдадут свои голоса 27,5% избирателей, количество ее сторонников с начала февраля выросло на 2,5%.

За ее соперников готовы проголосовать 21% и 19% респондентов. По данным опроса, из них двоих лидирует кандидат от движения «Вперед», экс-министр экономики Эммануэль Макрон. На 2% меньше голосов собрал представитель оппозиционеров, республиканец и бывший премьер Франсуа Фийон.

А вот второй тур для Ле Пен не будет складывается столь же удачно. Опрос показывает, что предпочтения избирателей распределятся (гипотетически) не в ее пользу. Фактически Ле Пен может проиграть и Макрону, за которого готов проголосовать 61% респондентов, и Фийону с его 55%.

Эксперты объясняют, что различие в предпочтениях избирателей, по-разному голосующих в первом и втором турах, характерно для всех президентских кампаний Франции. По итогам первого тура кандидаты из ультраправого крыла обычно получают победу или второе место, но второй тур приносит им разочарование: как правило, весь спектр политических сил тогда объединяется и выступает против ультраправого кандидата