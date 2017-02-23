Матильда Кшесинская сожительствовала с пятью великими князьями Романовыми

Депутат Наталья Поклонская пригрозила затаскать по судам кинорежиссёра Алексея Учителя за его фильм о балерине Матильде Кшесинской. Столько лет прошло, а свидетелям самозваной «секты Мухранских-Гогенцоллернов», мнящим себя «русскими монархистами», до сих пор не даёт покоя любое упоминание о скандальной танцовщице – не потому ли, что имя Кшесинской неизбежно влечёт за собой воспоминание о шлейфе сомнительных связей и похождений августейшего семейства Романовых?

Сложно сказать, хорошей или плохой балериной была Маля Кшесинская: её современники во мнениях на сей счёт не сходились. Крутить 32 фуэте подряд она точно умела – причём научилась первой из русских танцовщиц. Однако куда лучше ей удавалось эпатировать публику. К примеру, её коллегу и современника, гениального Вацлава Нижинского отлучили от большой сцены за танцы в откровенном костюме – панталонах «в облипочку». А Малечка запросто могла станцевать и вовсе без панталон – фотографии, если что, сохранились. Выйти на сцену слегка подшофе – да запросто! Недаром её знакомые уверяли, что в венах танцующей Кшесинской «клокочет шампанское». Проиграть в рулетку целое состояние? Подобное случалось неоднократно, а в последний раз, уже в эмиграции, Матильда умудрилась продуть в казино Монте-Карло своё французское поместье. Кшесинская, по воспоминаниям современников, всегда играла по-крупному и ставила на одно и то же число, которое считала «счастливым», – 17. В общем, прославилась Кшесинская не столько своими танцами – кто сейчас вспомнит балеты, в которых она якобы блистала, все эти «Дочь микадо», «Арлекиниада» или «Катарина, дочь разбойника»? А вот о внушительном списке высокопоставленных любовников помнят и поныне. О последнем мы и поговорим – дабы было понятно, отчего так возмущается «монархистка» Поклонская и отчего режиссёр Учитель вынужден искать защиты у первого лица государства российского.

Технически сильная, нравственно нахальная

История умалчивает, стал ли первым августейшим любовником 16-летней Малечки император Александр III, – сплетни такие ходили, но и только. Зато точно известно, что театральная карьера Кшесинской началась именно с подачи отца последнего российского императора, заприметившего юную Малю на выпускном экзамене в театральном училище и адресовавшего ей пророческую фразу: «Мадемуазель, вы будете красой и гордостью нашего балета!». Не станем огульно включать императора в амурный список скандальной артистки – перечислим лишь тех любовников, о которых известно историкам наверняка.

Первым к ногам балерины пал великий князь Георгий Александрович – наследник престола, так и не ставший императором. Вот что о его увлечении Кшесинской писал Валентин Пикуль: «Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но цесаревича балерина тоже не отвергла. Малечка – крепко сбитая, с «пузырчатыми» мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с осиной талией. Придворные ненавидели эту «технически сильную, нравственно нахальную, циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями».

Нет, она не ангел! И жила не как балерина: отчаянно кутила, ела и пила что душе угодно, ночи напролёт резалась в карты, огненные рысаки увозили её в ночные шантаны. Беспутство не губило её таланта, а бессонные ночи не портили внешности».

Цесаревич Николай, которого Кшесинская «тоже не отвергла», люто ревновал её к брату. И, по слухам, в припадке ревности столкнул как-то Георгия в корабельный трюм. Наследник вскоре занемог и при странных обстоятельствах умер. «На смертном ложе он ругался, – писал Валентин Пикуль. – Это мне братец устроил, за Малечку! Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот подыхаю».

Император Александр от похождений своих сыновей был, разумеется, не в восторге. «Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой, – жаловался он своему приближённому, генералу и шефу «охранки» Петру Черевину. – Два круглых дурака не могли даже сыскать себе двух б…, а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, и мы понимаем, что это уже разврат».

«Эстафетная палочка» великих князей Романовых

Конец интрижке цесаревича Николая с Кшесинской положила его помолвка с будущей императрицей Александрой Фёдоровной. «Николай просил своего кузена (дядю. – Ред.), великого князя Сергея Михайловича, присмотреть за Малей (недоброжелатели говорили, что он попросту передал её брату), и тот немедленно согласился», – писал историк Алексей Чупаррон. Сергей Михайлович был записным балетоманом, бредил Кшесинской и, судя по всему, стал отцом ребёнка балерины. Летом 1902 года у Кшесинской родился внебрачный сын Владимир, получивший отчество Сергеевич и потомственное дворянство – по высочайшему указу его императорского величества. Насчёт Сергеевича, впрочем, имелись сомнения. Кшесинской, как писал в своём исследовании Чупаррон, «было позволено всё: питать платоническую любовь к императору Николаю, жить с его кузеном, великим князем Сергеем Михайловичем, и, по слухам (скорее всего они были верны), состоять в любовной связи с другим великим князем – Владимиром Александровичем, годившимся ей в отцы». Последний был младшим братом императора Александра III. Внешне он очень походил на отца Николая II и, как уверяют историки, «заставлял его трепетать от ужаса». Когда у Кшесинской родился ребёнок, «60-летний Владимир Александрович почувствовал себя счастливым», писал Алексей Чупаррон. «Ребёнок был похож на великого князя как две капли воды. Очень переживала лишь супруга Владимира Александровича: её сын Андрей, чистый мальчик, совсем потерял голову из-за этой распутницы», которую Романовы за глаза прозвали «эстафетной палочкой».

Купаясь в неплатонической любви императорского семейства, Кшесинская позволяла себе роскошествовать. На гастроли она ездила в собственном вагоне, а её драгоценности оценивались в 2 млн рублей. Чтобы вы понимали: малолитражка «Форд» в те времена стоила 2500 рублей, а за роскошный «Руссо-балт» с кузовом, изготовленным по заказу, просили 7500 рублей. То есть Кшесинская была баснословно богата, и была бы ещё богаче, если бы не просаживала баснословные суммы в рулетку и карты.

Мужем балерины стал брат её ребёнка

Пятым и последним великим князем в амурном списке скандальной балерины стал тот самый «чистый мальчик» Андрей Владимирович – сын годившегося Мале в отцы Владимира Александровича. Сблизились они задолго до революции, но зажили вместе уже после неё. Во время Февральской революции в питерском особняке Кшесинской расположился штаб большевиков, и матросы попросили оттуда танцовщицу, не позволив ей унести ни столового серебра, ни даже своего гардероба. Позже в платьях Кшесинской неоднократно видели революционерку Александру Коллонтай, а её столовыми принадлежностями пользовались видные ленинградские управленцы Сергей Киров и Андрей Жданов.

Андрей Владимирович дал сыну Кшесинской своё отчество, после чего они вместе с балериной эмигрировали в Константинополь, а оттуда – в Ниццу. Годом позже они сочетались законным браком, и Кшесинская приняла православие. Дворянкой, как ей мечталось смолоду, она стала лишь в 1926 году, 54 лет от роду. Прожила балерина долгую жизнь и ушла, не дожив до столетия самую малость.

Как бы сегодня ни подавали историю Кшесинской, обойти вниманием её августейшие увлечения, согласитесь, невозможно. Но о каком моральном облике «святого семейства» Романовых можно вести речь, если представители императорской фамилии сожительствовали со скандальной танцовщицей чуть ли не одновременно и попарно? Родные братья, сын и отец – водевиль какой-то скабрезный выходит, как ни верти. Однако новоявленным монархистам водевили не по вкусу – им трагедии подавай.