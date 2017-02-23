На что способен новый уникальный автомобиль высокой проходимости выпускаемый в Мытищах

В Мытищах начато производство нового автомобиля высокой проходимости. На что он способен и для чего предназначен?

Когда этот вездеход только показался в воротах цеха, я принял его за обычный полноприводный КАМАЗ. Но вот он выехал полностью, и стало понятно, что передо мной — совсем другая машина! Шасси высокой проходимости с колесной формулой 6×6, созданное специалистами Мытищинского приборостроительного завода (ООО «МПЗ»), оказалось с разнесенными на равное расстояние мостами и с управляемыми колесами не только передней, но и задней оси.

Для чего разработчики выбрали именно такую конструкцию? Плюсов здесь несколько. Первый — более равномерное распределение нагрузки между всеми колесами. Второй — при прохождении поворота задние колеса движутся след в след с передними, а значит, им не нужно прокладывать собственную колею, расходуя на это дополнительную мощность. Оба названных достоинства важны для успешного преодоления глубокого снега, вязкого грунта или песка. Третий плюс — возможность переезжать через овраги и канавы, которые непреодолимы для автомобилей повышенной проходимости с традиционным расположением осей. Четвертый — значительно возросшая маневренность: при габаритной длине машины 9,5 м радиус поворота по оси следа переднего колеса не превышает 8 м!

Знакомясь с преимуществами схемы с равноудаленным расположением осей нельзя не удивиться: почему у нас не делали подобных вездеходов раньше? Впрочем нет, делали! Но довольно давно: во второй половине 1990-х непродолжительное время трехосные внедорожники с равным расстоянием между мостами выпускали на Правдинском заводе радиорелейной аппаратуры (ПЗРА) — их разработали в СКБ Завода имени Лихачева с использованием агрегатной базы амфибии «Синяя птица». А еще раньше в том же СКБ были созданы несколько опытных образцов аналогичных по компоновке ходовой части внедорожных автомобилей.

Прежде чем взяться за создание собственного вездехода мы побывали на ПЗРА, изучили их опыт производства автотехники подобной схемы - рассказывает генеральный директор Мытищинского приборостроительного завода Борис Бейзерман. — Но по сегодняшним расчетам та машина, если возобновить ее производство, из-за насыщенности оригинальными комплектующими получилась бы неприемлемо дорогой".

Поэтому на МПЗ чтобы снизить себестоимость, приняли решение создавать будущий вездеход с максимально широким использованием комплектующих серийных грузовиков. Причем грузовиков Камского автозавода, с которым у разработчиков сложилось давнее плодотворное сотрудничество. Если говорить более детально, за базу взяли КАМАЗ-65224 — тяжелый трехосный автомобиль повышенной проходимости, заимствовав у него раму, кабину, силовой агрегат, мосты, подвеску, колеса, а также системы торможения и рулевого управления. Впрочем, совсем обойтись без оригинальных узлов и агрегатов не получилось.

Оригинальный, можно даже сказать, инновационный узел применен в системе управления вездеходом — это механизм запаздывания поворота колес заднего моста. Он необходим, чтобы автомобиль с разнесенными на равное расстояние осями лучше управлялся, то есть не подвергался заносу на скоростях, характерных для движения по асфальтированным дорогам. Благодаря этому механизму при вращении водителем руля сперва поворачиваются только передние колеса, и лишь по достижению ими определенного угла (в данном случае 4,7о) к ним присоединяются задние, которые, впрочем, через какое-то время по углу поворота догоняют передние. У вездехода, который выпускался Правдинским заводом радиорелейной аппаратуры, механизм запаздывания был с пропорциональным гидравлическим управлением. Но на скорости свыше 70 км/ч он не успевал срабатывать должным образом, из-за чего появлялись опасные автоколебания задних колес. Поэтому у мытищинского вездехода вместо гидравлического применен полностью механический привод. В итоге получился уникальный узел поворота задней оси, который защитили патентом. Причем, по словам разработчиков, этот узел настолько надежен, что может без какого-либо обслуживания или регулировки запросто отработать весь срок службы шасси. А чтобы у приобретателей не было в отношении данного узла каких-либо сомнений, на него МПЗ дает пятилетнюю гарантию.

Вторая значительная особенность вездехода — переработанная подвеска среднего моста. Дело в том, что из-за изменения схемы расположения осей раздаточную коробку пришлось существенно сдвинуть вперед, из-за чего длины кардана стало не хватать при максимальном ходе подвески упомянутого моста. Поэтому его рессоры пришлось сделать плавающими, а сам мост закрепить на оригинальном рычажном механизме: сверху поперечный А-образный рычаг, снизу — продольные рычаги. В результате кинематика подвески теперь позволяет кардану уверенно передавать крутящий момент на центральную пару колес вне зависимости от их положения.

В остальном по применяемым комплектующим мытищинский вездеход фактически идентичен КАМАЗ-65224: здесь те же 400-сильный дизель Cummins и 16-ступенчатая механическая КПП, поставленная компанией ZF. То есть машина без проблем может обслуживаться и ремонтироваться в камазовских сервисных центрах, за исключением двух вышеупомянутых оригинальных узлов, которым обслуживание в принципе не требуется. За счет унификации с серийным грузовиком Камского автозавода стоимость мытищинского вездехода в сравнении с когда-то выпускаемым в Правдинске аналогом удалось снизить едва ли не двукратно. Из других существенных отличий от выпускавшейся на ПЗРА машины — сохранение габаритной ширины, позволяющей вписаться в требования для движения по дорогам общего пользования, существенно большая монтажная длина рамы, а также динамические характеристики на уровне обычных грузовиков повышенной проходимости. Кстати, в отличие от тех же серийных внедорожных КАМАЗов, мытищинский вездеход из-за меньшего угла поворота управляемых колес можно комплектовать повышающими проходимость шинами с более широким профилем без превышения установленных законодательством для дорожных автомобилей габаритов.

Таким образом, у Мытищинского приборостроительного завода получился вездеход, превосходящий по проходимости тяжелые серийные автомобили-внедорожники Камского автозавода, но при этом очень близкий к ним по техническому устройству, ремонтопригодности и основным эксплуатационным характеристикам. Такая машина просто не могла не вызвать повышенный интерес у заказчиков: хотя ее первый экспериментальный образец собрали менее года назад, в прошлом апреле, уже пять вездеходов в качестве аварийно-спасательных машин работают в Арктических поисково-спасательных отрядах Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Кстати, по техническому заданию этого министерства они и создавались. Еще столько же вездеходов планируется построить в ближайшей перспективе. Можно не сомневаться, что со временем у них появятся и другие заказчики: значительная грузоподъемность (пока идут эксплуатационные испытания, она ограничена значением в 6 т, а в будущем без каких-либо доработок может быть увеличена троекратно) и значительная монтажная длина рамы позволяют монтировать на шасси широчайший спектр специализированных кузовов и других надстроек народнохозяйственного и военного назначения.

Более того, на МПЗ планируют взяться за разработку еще одного автомобиля высокой проходимости с разнесенными осями, но уже на основе менее тяжелого шасси КАМАЗ-43118: для многих кузовов у нынешнего вездехода избыточные весовые характеристики. Облегченная машина, как менее затратная для завода, а значит, и для потребителей, сможет еще больше повысить интерес к разрабатываемой в Мытищах вездеходной технике.

Автор: Константин Закурдаев

Мытищинский приборостроительный завод как часть российского автопрома

В поздние советские времена на МПЗ, ведущем свою историю с 1928 года, изготавливали несколько вариантов спецмашин на базе ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и КАМАЗ-4310 в интересах министерства, в ведении которого находились природные ресурсы страны. А сегодня здесь спроектировали и выпускают более полусотни наименований разнообразной автотехники для ТЭК, МЧС, силовых структур и аварийных служб. Все изделия изготавливаются в прочных изотермических кузовах из пятислойных сэндвич-панелей СУПЕРТЕРМ, обеспечивающих прекрасную термоизоляцию в любых климатических поясах (конструкция этих кузовов такова, что в ней нет мостиков холода). В год силами двух сотен работников предприятие оборудует кузовами 250 — 300 транспортных средств. В 2009 — 2013 годах на МПЗ была проведена серьезная модернизация производственных мощностей, построены новые цеха и закуплено современное промышленное оборудование.