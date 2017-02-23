Научная братва в марте будет себе выбирать Президента РАН

Выборы президента РАН пройдут 21 и 22 марта в рамках "демократической процедуры", которая даст кандидатам возможность представить себя в максимально выгодном свете.

Об этом ТАСС рассказал главный ученый секретарь Президиума РАН Михаил Пальцев.

"С учетом того, что довольно жесткая кампания в этом году, выборы проходят при большом внимании прессы, мы решили дать кандидатам возможность представить себя в максимально выгодном свете. Это такая демократическая процедура. Мы ее долго обсуждали, это было очень позитивно принято членами президиума", - прокомментировал Пальцев итоги заседания Президиума РАН, которое состоялось 21 февраля.

В ходе этого заседания был утвержден бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов РАН по выборам президента. В нем три фамилии: первым фигурирует действующий президент РАН Владимир Фортов, далее по алфавиту указаны еще два кандидата - директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко. За Фортова проголосовали 43 человека из явившихся 62 членов Президиума РАН, то есть большинство, именно поэтому его фамилия фигурирует первой в бюллетене. Макаров и Панченко набрали по пять голосов каждый.

Фотопрезентация

20 февраля кандидаты в президенты РАН представили свои биографии. "Каждый про себя написал то, что считает нужным", - подчеркнул Пальцев. Такая возможность появилась у кандидатов недавно, в рамках уже упомянутой "демократической процедуры". Кандидаты также получили возможность самостоятельного отбора представляющих их фотографий, где, с их точки зрения, они выглядят лучше всего. Три снимка уже опубликованы в пресс-релизе РАН, который посвящен заседанию президиума 21 февраля. Кандидаты выглядят на этих фотографиях моложе себя реальных, "как после отпуска".

"Президиум также пошел навстречу тем, кто предлагал дать больше времени на отбор кандидатов", - добавил Пальцев. Так, выборы пройдут в два дня, а не в один, как изначально планировалось. День 21 марта будет полностью отведен представлению программ кандидатов и обсуждению кандидатур.

"Жесткое голосование"

Сама процедура выборов состоится в среду 22 марта. Как и в 2013 году, когда был избран Фортов, они пройдет в формате "жесткого голосования". "Оно предусмотрено по уставу. Эта формула существует давно, еще с царских времен, это обычная формула", - подчеркнул Пальцев.

Он рассказал, что в РАН существует две формы голосования: "жесткое голосование", когда можно проголосовать только за одного кандидата, и "рейтинговое голосование". "При рейтинговом можно голосовать за любое количество кандидатов, в результате проходит тот, кто набрал наибольший рейтинг. Рейтинговое голосование бывает только на первых этапах при выборах членов Академии наук, в рамках первого тура", - пояснил главный ученый секретарь Президиума РАН.

Состав выборщиков

Принять участие в выборах президента РАН 22 марта смогут около 2 тысяч человек. "По состоянию на 1 января было 2100 академиков и членов-корреспондентов. Но по естественным причинам финальная цифра, конечно, немного уменьшится", - отметил Пальцев.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сможет ли принять участие в выборах академик Григорий Трубников, который 25 января был назначен заместителем министра образования и науки РФ, Пальцев ответил утвердительно. "Он обязан (принять участие в выборах) как член Академии, его же избрали до назначения на должность замминистра, поэтому тут никаких противоречий нет", - подчеркнул секретарь.

Предыдущие выборы президента РАН состоялись 29 мая 2013 года. В голосовании приняли участие 1313 человек. Фортов набрал 58,3% голосов. Его конкуренты, Жорес Алферов и Александр Некипелов, набрали соответственно 26,3% и 10,9% голосов.

До Фортова РАН возглавлял Юрий Осипов - с 1991 по 2013 годы.