Падение уровня жизни в США: история обычного американца, Индекс «Сникерса»

Автор популярного в «Живом журнале» блога tatzhit, с 2003 года проживающий в США, рассказывает, как выглядит реальное падение уровня жизни в Америке и в чем это выражается.

Сразу скажу, что я не особо люблю посты в русских блогах о загнивании Запада.

Они обычно дают высосанные из пальца геополитические предсказания типа «через 123 дня сумма американских облигаций в мировой экономике достигнет критической массы», или фокусируются на каких-то странных случаях, которых полно в любой крупной стране с разнородным населением, типа «во Флориде один наркоман обгрыз нос другому… это все от бездуховности и эксплуатации трудящихся». Плюс накладывается просто непонимание американской системы в духе того, что американские улыбки считают стопроцентно фальшивыми (а они фальшивы далеко не полностью, это просто другой менталитет).

Но об ухудшении жизни все же сказать хочу. Без глобальных рассуждений, без обсуждений подвигов шизофреников — тупо, как это выглядит в цифрах для среднего американца. Примерно такие цифры вам расскажет любой честный американец, просто у многих история будет начинаться раньше, так как я приехал уже после пика американского благополучия.

Также должен сказать, что, несмотря на все описанное ниже, Америка все еще сильно богаче РФ — но разница уже гораздо меньше, чем в ранних двухтысячных, и предложения поехать на работу в Россию уже не выглядят шутками.

Приехал я в США в начале 2003 года, быстро нашел работу принеси-подай-распечатай в медицинской школе. Минималка в штате тогда была 6.50 в час, но я начал где-то с 8, быстро добрался до 9.50. Еще и сверхурочные платили (ах, эти времена, когда даже в частных конторах платили сверхурочные!) — полторы нормы за переработку, две нормы за работу в выходные. Питался я тогда в основном булочками и шоколадками из автоматов, и твердо помню, что вся эта дребедень стоила где-то 40–60 центов. Ну, то есть я тогда зарабатывал 19 «Сникерсов» в час.

Потом пошел в колледж, переехал в студенческий район. Там уже желающих подработать было побольше, начал с минималки, те же 6.50. Потом кризис 2008 года, конечно, никаких повышений зарплаты и сверхурочных. Ладно, это не считаем — студент как-никак. Опять же еда была дешевле и лучше — в местной столовке все стоило какие-то смешные деньги, отличного картофельного пюре можно было за 80 центов взять практически сколько хочешь.

Получил степень бакалавра в 2010, решил малость поработать. С удивлением обнаружил, что халтурные работы, которые еще 3–5 лет назад можно было найти буквально за несколько дней, теперь в большом дефиците и их не так просто получить даже с моим опытом и хорошими рекомендациями. А студентам на таких работах вообще платить перестали — типа это стажировка без оплаты и нефиг тут. Ну в общем нашел в конце концов, аж за 12 баксов, неплохо для временного места.

Но «Сникерсы» тем временем стали стоить доллар, то есть реально я стал зарабатывать в полтора раза меньше. Это без учета того, что мне больше не платили сверхурочные, и того, что реально работа была на уровень выше — т. е. я выполнял роль своего супервайзора на первой работе.

Через годик понял, что с бакалавром никуда не пройдешь, ушел делать магистратуру. Залез в долги, через три года наконец завершил все лицензирование и т. п. (которое тоже денег стоит). С работой по специальности все еще туго, пошел обратно в госпиталь, теперь уже по обязанностям я работаю как начальник своего первого супервайзора (хотя реально теперь такие должности стали держать на почасовой оплате — так не надо платить страховку и прочий соцпакет).

Кстати, теперь студенты, которые работают подай-принеси (как я в 2003), не только не получают зарплаты, но их еще и заставляют платить колледжу — это стали считать «курсами обучения», требуют оплаты по той же ставке, что курс лекций в универе. И не дай бог я дам кому-то поработать у нас и не платить за это — такое начнется!

Получаю теперь аж 16.50 в час, но «Сникерс» тем временем стал стоить полтора бакса, то есть в «Сникерсах» я стал еще беднее. Подозреваю, что к концу жизни я буду заведовать этим гребаным госпиталем, на почасовой зарплате в один «Сникерс» в час.

Конечно, я легко могу уехать в большой город в Калифорнии или Новой Англии, и номинально я там буду получать штук 60–80 в год (т. е. баксов 30–40 в час). После чего с меня снимут прогрессивную ставку федерального подоходного налога, налоги штата, налоги города, я заплачу полторы-две штуки в месяц за квартиру… и буду жить еще бедней, чем сейчас. Масса друзей так обломались. Двое даже в РФ работу нашли от расстроенных чувств. Правда, грозят вернуться, но пока что-то не вернулись.

Разумеется, либеральные экономисты говорят, что «не все так однозначно». Что считать в «Сникерсах» — это пошло и несовременно, а если считать в седьмых айфонах, биржевых котировках и лайках на Facebook, то средний американец богатеет. И минималка сейчас не 6.50, а целых 8 баксов. Некоторые даже верят во всю эту лабуду. Но большинство помнят, что еще 10–15 лет назад «жратва, бухло и патроны» были гораздо доступней. Основная причина избрания Трампа, ИМХО.

Ах да, фаталити. Захожу я недавно в госпитальную столовку, поностальгировать. Пюрешка теперь стоит не 80 центов, а 1.80, и берешь не сколько хочешь, а кассирша тебе кладет один половник. Ну и плюс теперь у кассирши стоит чашечка для чаевых и фоточка ее маленького сына — ей тоже нелегко, так что я доллар кладу.

Спрашиваю у нее — сколько же вам платят, дорогая, за то, чтобы вы как электровеник накладывали жратву, рассчитывали все на кассе, и по новой. А она мне и говорит человеческим голосом — нисколько, мил человек, это теперь неоплачиваемая стажировка для будущих медсестер.