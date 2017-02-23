Падение уровня жизни в США: история обычного американца, Индекс «Сникерса»

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Падение уровня жизни в США: история обычного американца, Индекс «Сникерса» | Русская весна

Автор популярного в «Живом журнале» блога tatzhit, с 2003 года проживающий в США, рассказывает, как выглядит реальное падение уровня жизни в Америке и в чем это выражается.

Сразу скажу, что я не особо люблю посты в русских блогах о загнивании Запада.

Они обычно дают высосанные из пальца геополитические предсказания типа «через 123 дня сумма американских облигаций в мировой экономике достигнет критической массы», или фокусируются на каких-то странных случаях, которых полно в любой крупной стране с разнородным населением, типа «во Флориде один наркоман обгрыз нос другому… это все от бездуховности и эксплуатации трудящихся». Плюс накладывается просто непонимание американской системы в духе того, что американские улыбки считают стопроцентно фальшивыми (а они фальшивы далеко не полностью, это просто другой менталитет).

Падение уровня жизни в США: история обычного американца, Индекс «Сникерса»

Но об ухудшении жизни все же сказать хочу. Без глобальных рассуждений, без обсуждений подвигов шизофреников — тупо, как это выглядит в цифрах для среднего американца. Примерно такие цифры вам расскажет любой честный американец, просто у многих история будет начинаться раньше, так как я приехал уже после пика американского благополучия.

Также должен сказать, что, несмотря на все описанное ниже, Америка все еще сильно богаче РФ — но разница уже гораздо меньше, чем в ранних двухтысячных, и предложения поехать на работу в Россию уже не выглядят шутками.

Падение уровня жизни в США: история обычного американца, Индекс «Сникерса»

Приехал я в США в начале 2003 года, быстро нашел работу принеси-подай-распечатай в медицинской школе. Минималка в штате тогда была 6.50 в час, но я начал где-то с 8, быстро добрался до 9.50. Еще и сверхурочные платили (ах, эти времена, когда даже в частных конторах платили сверхурочные!) — полторы нормы за переработку, две нормы за работу в выходные. Питался я тогда в основном булочками и шоколадками из автоматов, и твердо помню, что вся эта дребедень стоила где-то 40–60 центов. Ну, то есть я тогда зарабатывал 19 «Сникерсов» в час.

Потом пошел в колледж, переехал в студенческий район. Там уже желающих подработать было побольше, начал с минималки, те же 6.50. Потом кризис 2008 года, конечно, никаких повышений зарплаты и сверхурочных. Ладно, это не считаем — студент как-никак. Опять же еда была дешевле и лучше — в местной столовке все стоило какие-то смешные деньги, отличного картофельного пюре можно было за 80 центов взять практически сколько хочешь.

Получил степень бакалавра в 2010, решил малость поработать. С удивлением обнаружил, что халтурные работы, которые еще 3–5 лет назад можно было найти буквально за несколько дней, теперь в большом дефиците и их не так просто получить даже с моим опытом и хорошими рекомендациями. А студентам на таких работах вообще платить перестали — типа это стажировка без оплаты и нефиг тут. Ну в общем нашел в конце концов, аж за 12 баксов, неплохо для временного места.

Но «Сникерсы» тем временем стали стоить доллар, то есть реально я стал зарабатывать в полтора раза меньше. Это без учета того, что мне больше не платили сверхурочные, и того, что реально работа была на уровень выше — т. е. я выполнял роль своего супервайзора на первой работе.

Через годик понял, что с бакалавром никуда не пройдешь, ушел делать магистратуру. Залез в долги, через три года наконец завершил все лицензирование и т. п. (которое тоже денег стоит). С работой по специальности все еще туго, пошел обратно в госпиталь, теперь уже по обязанностям я работаю как начальник своего первого супервайзора (хотя реально теперь такие должности стали держать на почасовой оплате — так не надо платить страховку и прочий соцпакет).

Кстати, теперь студенты, которые работают подай-принеси (как я в 2003), не только не получают зарплаты, но их еще и заставляют платить колледжу — это стали считать «курсами обучения», требуют оплаты по той же ставке, что курс лекций в универе. И не дай бог я дам кому-то поработать у нас и не платить за это — такое начнется!

Получаю теперь аж 16.50 в час, но «Сникерс» тем временем стал стоить полтора бакса, то есть в «Сникерсах» я стал еще беднее. Подозреваю, что к концу жизни я буду заведовать этим гребаным госпиталем, на почасовой зарплате в один «Сникерс» в час.

Конечно, я легко могу уехать в большой город в Калифорнии или Новой Англии, и номинально я там буду получать штук 60–80 в год (т. е. баксов 30–40 в час). После чего с меня снимут прогрессивную ставку федерального подоходного налога, налоги штата, налоги города, я заплачу полторы-две штуки в месяц за квартиру… и буду жить еще бедней, чем сейчас. Масса друзей так обломались. Двое даже в РФ работу нашли от расстроенных чувств. Правда, грозят вернуться, но пока что-то не вернулись.

Разумеется, либеральные экономисты говорят, что «не все так однозначно». Что считать в «Сникерсах» — это пошло и несовременно, а если считать в седьмых айфонах, биржевых котировках и лайках на Facebook, то средний американец богатеет. И минималка сейчас не 6.50, а целых 8 баксов. Некоторые даже верят во всю эту лабуду. Но большинство помнят, что еще 10–15 лет назад «жратва, бухло и патроны» были гораздо доступней. Основная причина избрания Трампа, ИМХО.

Ах да, фаталити. Захожу я недавно в госпитальную столовку, поностальгировать. Пюрешка теперь стоит не 80 центов, а 1.80, и берешь не сколько хочешь, а кассирша тебе кладет один половник. Ну и плюс теперь у кассирши стоит чашечка для чаевых и фоточка ее маленького сына — ей тоже нелегко, так что я доллар кладу.

Спрашиваю у нее — сколько же вам платят, дорогая, за то, чтобы вы как электровеник накладывали жратву, рассчитывали все на кассе, и по новой. А она мне и говорит человеческим голосом — нисколько, мил человек, это теперь неоплачиваемая стажировка для будущих медсестер.

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