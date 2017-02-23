Почему Владимир Путин отказался встречаться с Александром Лукашенко?

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Почему Владимир Путин отказался встречаться с Александром Лукашенко?
 
Во вторник, 21 февраля, в Москве состоялась встреча глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. На пресс-конференции перед беседой белорусский министр заявил о наличии проблем в отношениях Москвы и Минска, однако отметил, что они подлежат решению. Также стало известно, что несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в эти дни находится в Сочи, встреча российского и белорусского лидера не планируется, что объясняется загруженностью их графиков. Комментирует политолог, директор Центра политической конъюнктуры, директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 31 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,344