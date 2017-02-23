Пока в мире бушуют цветные революции, паразиты осознанно уничтожают следы ведического прошлого Руси





Некие влиятельные силы планомерно вычёркивают из памяти современных людей исторические факты, предметы и памятники. Этим силам подчиняются не только простые учёные но даже губернаторы. Подтасовываются сведения, вносятся правки в научные открытия, хоронятся в запасниках или разворовываются многочисленные музейные коллекции, выбрасываются найденные археологами уникальные предметы. Уничтожаются даже те артефакты, которые стали известны всему миру (например, статуэтка Пацуцу из музея Каира). В этом фильме вы узнаете о том, как буквально на наших глазах Россия едва не лишилась знаменитого на весь мир музея Аркаим и ещё одного уникального памятника. А также о том, что каждый из нас должен делать, чтобы сберечь память о своём прошлом и понимание своего настоящего.



Одной из фундаментальных основ манипуляции сознанием людей являлась и является самая обыкновенная человеческая забывчивость. Мы замотаны вереницей повседневных задач и проблем. Наше сознание из всего потока информации успевает выловить лишь ту, которая касается работы и простого физического выживания. Немногие способны рассуждать о чём-то большем. Именно этим и пользуются все явные и тайные правители Земли, стирая в человеческой памяти подлинные знания об истории и устройстве мира. Их работа длится веками и даже тысячелетиями. И если вы думаете, что она прекратилась сегодня, вы сильно ошибаетесь. Совсем недавно под шум искусственных революций были разграблены музеи Каира и Багдада, из которых бесследно исчезли уникальные артефакты, способные пролить свет на события далёкого прошлого. Из Крыма перед самой революцией на Майдане была вывезена коллекция золотых украшений скифского периода - так называемое “Скифское золото”. Теперь её уже вряд ли удастся вернуть.



Пока всё внимание думающих людей было обращено к событиям на Украине, в России совершены сразу две попытки уничтожить уникальные памятники истории. Целью первой из них оказался знаменитый уральский музей под открытым небом - Аркаим. Некие неизвестные, но влиятельные личности попытались продавить через высокие инстанции решение о закрытии музея. Сказать, что решение это абсурдно - это не сказать ничего. На протяжении многих лет музей активно развивается, его посещают тысячи людей со всего мира. Там полным ходом идёт исследовательская работа. Вокруг Аркаима постоянно трудятся археологи. Их находки вносят ясность в картину многотысячелетнего прошлого. Ясно, что ни одному нормальному человеку даже мысль о закрытии такого музея никогда не придёт в голову. Эта мысль может зародиться только в голове осознанно действующего врага.





К счастью, руководству музея удалось привлечь внимание общественности. За Аркаим заступились многие известные люди. В частности, писатель и журналист Александр Проханов. Мы искренне благодарим Александра Андреевича за этот шаг. Атаку на Аркаим пока удалось отбить. Объектом другого посягательства, случившегося почти одновременно, стал уникальный артефакт - знаменитая мумия Укокской принцессы. Это хорошо сохранившиеся останки белой женщины, жившей в пятом-третьем веках до новой эры. Мумия найдена российскими археологами в горах Алтая, на плато Укок, в 1993 году. На её коже отчётливо видны татуировки, схожие по стилистике со скифской графикой. Эта мумия является прямым доказательством того факта, что несколько тысяч лет назад территорию Сибири и Алтая заселяли белые народы.



Именно поэтому данный бесценный артефакт хотят уничтожить - под видом “захоронения останков”. Охотники за мумией Укокской принцессы прикрывают свои посягательства тем, что якобы заботятся о душе умершей, требуя предать мумию земле. Однако все мы знаем, что мумии хранятся во многих музеях мира. И почему-то никому не приходит в голову их хоронить. Бредовость таких предложений очевидна. Однако на Алтае некие люди при поддержке влиятельных сил сумели уговорить местного губернатора и получить его одобрение на уничтожение исторической реликвии. Мы связались с музеем Горноалтайска, где сейчас хранится мумия Укокской принцессы. Специалисты, оберегающие артефакт, дали свой комментарий случившегося. В нынешней ситуации сбережение мумии принцессы плато Укок равносильно сохранению возможности понять истинную историю всего огромного пространства - от Урала до побережья Тихого океана. И никакие псевдо-мистические и ложно-духовные соображения здесь не могут быть приняты к рассмотрению.



Ну что же, пока бесценные памятники России удалось защитить. Однако те, кто посягал на них, остались на своих местах и сохранили свои возможности. Мы призываем всех вас, несмотря на всеобщую бытовую загруженность, внимательно следить за сообщениями о хранящихся в российских музеях предметах. Мы должны осознать, что каждый из них находится под угрозой кражи или уничтожения. Нашу подлинную историю искажают давно и основательно. Люди забывчивы. А если уничтожить ещё и материальные свидетельства событий прошлого, с их памятью можно делать вообще всё, что угодно. Именно поэтому мы должны свято хранить то, что у нас пока ещё осталось.



Мы просим вас присылать нам любую информацию о попытках закрытия археологических музеев и продажи предметов древности.



Достояние планеты



